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Україна стала лідером Рейтингу прозорості публічних закупівель

Україна стала лідером Рейтингу прозорості публічних закупівель

У міжнародному Рейтингу прозорості публічних закупівель, який щорічно проводить Інститут розвитку та свободи інформації (IDFI, Грузія) спільно з партнерськими організаціями, Україна посіла перше місце, набравши 97,05 балів із 100 можливих.

Цей рейтинг оцінює законодавство державних закупівель та прозорість процесів на кожному етапі проведення тендеру. Спочатку він охоплював лише євразійський регіон, однак тепер до нього входять 39 країн з усього світу. Публічні закупівлі держав оцінюють за 64 показниками та на різних етапах проведення закупівель.

Минулого року Україна займала друге місце (86,26 балів). Утім, за останній рік відбулася низка дуже важливих законодавчих змін, зокрема, оновлення Закону “Про публічні закупівлі”, яка запровадила дотендерні консультації з ринком та розширила можливість використовувати нецінові критерії на Prozorro.

“Для Мінекономіки сфера закупівель залишається однією з найприорітетніших. Лідерство у міжнародному рейтингу- приємне досягнення, але головне те, що прозора система публічних закупівель позитивно впливає на інвестиційний імідж України, сприяє розвитку підприємництва, та, як наслідок, економічному зростанню держави”,- прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Мінекономіки висловлює вдячність командам Трансперенсі Інтернешнл Україна, ДП “Прозорро”, профільній заступниці Світлані Панаіотіді та Департаменту сфери публічних закупівель Міністерства за вагомий внесок в реформу публічних закупівель України.

Ознайомитись з рейтингом можна за посиланням:https://bit.ly/33UPLWq

Источник: me.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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