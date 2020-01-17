Україна створює вогнемет із прицільною дальністю пострілу до 1500 метрів

Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів у ініціативному порядку продовжує модернізацію лінійки реактивних піхотних вогнеметів.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Оперативне командування “Схід” Збройних Сил України.

За словами начальника одного з відділів підприємства Андрія Саприкіна, створюють два нові зразки. Зокрема, штурмовий вогнемет РПВ-18 вагою до 8 кг (шляхом модернізації та внесення конструкторських змін до РПВ-16) для застосування в умовах міста, а також вогнемет підвищеної дальності й могутності РПВ-20ПДМ (у габаритах РПВ-16) із прицільною дальністю пострілу до 1500 м, який оснастять значно потужнішим термобаричним пострілом.

Нагадаю, підприємство спеціалізується на розробці новітніх зразків боєприпасів для артилерії, інженерних військ і засобів ближнього бою для сухопутних військ, стрілецької зброї.

Одним із напрямків його роботи є розробка і виготовлення реактивних піхотних вогнеметів. РПВ-16 сконструйовано на основі пускового контейнера довжиною 900 мм із діаметром внутрішнього каналу 93 мм. Зовні розміщено діоптричний приціл для стрільби на дальність 600 м із можливістю встановлення оптичного пристрою для прицільної стрільби на дальність 1 км.

Постріл із РПВ-16 виконується за допомогою пускового пристрою ПП РПВ-16, приєднаного до пускового контейнера безпосередньо перед використанням. Цей пристрій має запобіжний механізм, який знімається перед пострілом. Натискання на спусковий гачок генерує електричний імпульс, що запалює реактивний двигун вогнемета.

Для нього розроблено термобаричну бойову частину ТБЧ РПВ-16 вагою 4 кг, споряджену термобаричною сумішшю об’ємного вибуху, здатну знищувати живу силу й легкоброньовану техніку противника. Вона має циліндричний корпус, оснащений напівсферичним обтічником. Ззаду на корпусі розміщено розкладні стабілізатори. Також у хвостовій частині кріпиться реактивний пороховий двигун для викиду ТБЧ із пускової труби на задану відстань до цілі.

Влучивши у ціль, підривається і розпорошується заряд бойової частини, утворюючи хмару аерозолю (діаметром 7-8 м), що за рахунок турбулентності змішується з повітрям. За 0,2 секунди аерозоль вибухає, формуючи вогняну хмару об’ємом 120 кубометрів. Температура згоряння такого аерозолю сягає 2500°C. Бойова частина додатково має осколковий ефект, що вражає супротивника на відстані понад 25 м.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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