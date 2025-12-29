Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ

Огляд Служби зовнішньої розвідки України

Президент США Дональд Трамп заявив, що оптимістично налаштований щодо остаточного укладення мирної угоди у війни рф проти України. (Це слова до зустрічі с Зеленським - ред.)

«Україна докладає всіх зусиль, щоб досягти справедливого і тривалого миру. Естонія твердо стоїть на боці України. Підтримка залишається. Тиск на росію залишається», – прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

«Ці атаки посилюють страждання цивільного населення і є порушенням міжнародного права. Вони мають припинитися», – міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес щодо масованого обстрілу Києва 27 грудня.

«Україна потребує гарантій безпеки якомога швидше: сильної та добре фінансованої української армії; майбутнього, закріпленого в Європейському Союзі та стабільності, яку він забезпечує; гарантій безпеки, підтриманих США, та «Коаліції рішучих», готових захищати повітряний простір, сушу та море України», – міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що обстріл росією українських міст у ніч 27 грудня є частиною кампанії терору та ескалації.

«Наступне засідання «Коаліції рішучих», яке планується провести на початку січня, має дозволити завершити планування гарантій безпеки, які ми надамо Україні», – представник офісу президента Франції Емманюеля Макрона.

Україна отримала у грудні 196,3 млн доларів США пільгового фінансування від Світового банку під гарантії уряду Японії через фонд ADVANCE Ukraine в межах проєкту SURGE – «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління».

Шведське агентство з міжнародного розвитку (SIDA) перерахувало до Фонду підтримки енергетики України 63,82 мільйони євро.

Уряд Грузії продовжив до 1 квітня 2026 року безкоштовне користування низкою медичних послуг для українських біженців.

росія, яка майже чотири роки намагається захопити Україну, потрапила до складної економічної ситуації. Про це заявив Дональд Трамп. «Їх економіка у тяжкому стані, дуже тяжкому стані», – сказав американський президент.

Спроби кремля виторгувати у Вашингтона поновлення авіасполучення між росією та США, які російська сторона робить з лютого, після початку переговорного процесу щодо російсько-української війни, знову не дали результату. Білий дім відмовляється піти назустріч із цього питання до зупинки війни.

Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов повідомив, що росія закрила кримінальну справу щодо аварії літака «Азербайджанських авіаліній» (AZAL), підбитого російською ракетою у грудні 2024 року. Про це стало відомо із листа слідчого комітету рф за підсумками розслідування катастрофи. «У листі зазначалося, що кримінальну справу вже припинено. Безперечно, такий крок викликає у нас дуже серйозні питання», – заявив Байрамов. Він зазначив, що азербайджанські структури направили росії офіційну відповідь, наголосивши, що Баку очікує від москви виконання своїх зобов'язань.

Іноземні бренди стали набагато рідше приходити на російський ринок і частіше йти з росії. Зокрема, вирішили піти багато хто з 60 брендів, які прийшли в країну в 2023-2024 рр. Цього року до рф прийшли вдвічі менше міжнародних брендів, ніж у два попередні роки: 12 проти 25 та 23 у 2023–2024 роках. Серед них найбільше компаній із Китаю, Туреччини, білорусії та Казахстану. Йдуть передусім бренди одягу та взуття. На них припадає половина з 320 магазинів, що закрилися цього року в торгових центрах.

Американська компанія Google повідомила російських провайдерів про намір забрати свої сервери Dell R720, які прискорюють доставку контенту для користувачів. Йдеться про обладнання, яке використовується в рамках системи Google Global Cache (GGC) для зберігання відео з YouTube, мап, оновлень додатків на Android та браузера Chrome, зображень з пошуку Google та ін. Компанія припинила встановлювати такі сервери у росії після початку повномасштабної війни проти України.

Громадяни рф в Латвії активно намагаються оскаржити рішення про анулювання посвідок на проживання, проте суди не винесли жодного рішення на їхню користь.

Зростання російської економіки в листопаді 2025 року практично зупинилося, прозвітував мінекономрозвитку рф.

Незважаючи на звіти росстату про різке зниження рівня бідності, десятки мільйонів російських громадян перебувають у «передбідному» стані, оскільки можуть дозволити собі лише їжу та базові товари. Про це заявив Дмитро Білоусов, який очолює близький до кремля Центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування. 30–40 % людей знаходяться дуже близько до межі бідності – їм «вистачає тільки на їжу та одяг». Йдеться приблизно 40–60 мільйонів людей.

Збитки від пожеж у росії 2025 року перевищили 20 млрд рублів.

У першій половині цього року «Яндекс» отримав від російської влади рекордні 53 994 запитів, що стосуються розкриття даних користувачів. Для порівняння, за аналогічний період минулого року інформацію у компанії запросили 36 540 разів. Таким чином, зростання становило майже 48 %. І якщо минулого січня–червня «Яндекс» задовольнив 80 % таких запитів (29 379), то в перші шість місяців цього року – 78 % (42 320).

Закривати дефіцит на ринку праці влада рб планує залученням студентів, пенсіонерів та людей з інвалідністю.

