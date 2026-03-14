Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ

Огляд Служби зовнішньої розвідки України

Україна отримала від Німеччини нову партію ракет до ЗРК Patriot. Також Німеччина передасть Україні обладнання зі старих електростанцій для підтримки енергосистеми країни.

Лідери країн G7 домовилися зберегти санкції щодо росії. Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон. «У висновках цієї виняткової зустрічі G7, що відбулася у форматі відеоконференції, консенсус полягав у тому, що ми не повинні змінювати свою позицію щодо росії та продовжувати наші зусилля щодо України», – заявив він.

Глава Євроради Антоніу Кошта після участі у відеоконференції лідерів G7 щодо Близького Сходу заявив, що зараз не слід послаблювати антиросійські санкції.

«США не будуть послаблювати санкції проти російської нафтової галузі», –сказав міністр енергетики США Кріс Райт. Він також додав, що Сполучені Штати зможуть відмовитися від російського збагаченого урану.

Сполучене Королівство зібрало зустріч експертів з країн-партнерів, що входять до Об’єднаних експедиційних сил (JEF), для обговорення правових аспектів військової протидії «тіньовому флоту» рф. До JEF, заснованих Сполученим Королівством, входять Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія.

«росія застосовує оманливі тактики та примус для вербування тисяч іноземних громадян із різних африканських держав, а також вербує осіб із Куби, Південної та Центральної Азії, щоб підтримувати свою жорстоку, неспровоковану, невиправдану, незаконну загарбницьку війну проти України», – йдеться у резолюції Європарламенту «Про торгівлю людьми та серйозні порушення прав людини, пов’язані з вербуванням громадян, зокрема з Африки, для агресивної війни росії в Україні». Європарламент також закликав до санкцій проти причетних до вербування росією іноземців для війни проти України.

Європейська комісія призупинить виконання гранту на 2 млн євро, наданого Фонду Бієнале, якщо росія візьме участь у мистецькій виставці 2026 року. Про це заявив речник Єврокомісії Тома Реньє. «Комісія засуджує рішення Фонду Бієнале (Fondazione Biennale) дозволити росії брати участь у мистецькій виставці Бієнале 2026 року», – нагадав Реньє. Він пояснив, що «культура в Європі має просувати та захищати демократичні цінності», а також «сприяти відкритому діалогу, різноманітності та свободі вираження поглядів». «Ці цінності наразі, на сьогоднішній росії, не шануються», – констатував речник.

«Ми не розглядаємо повернення до російських енергетичних ресурсів незалежно від того, як розвиватиметься ситуація на Близькому Сході. Ми відмовилися від російських ресурсів – і це факт. І технічно вже неможливо повернути все назад. Зараз ми покладаємося на ресурси, які надходять до нас із півдня та заходу, і цього достатньо для покриття всіх наших енергетичних потреб», – президент Чехії Петр Павел.

Естонський парламент схвалив закон, що ратифікує конвенцію про заснування міжнародної комісії з розгляду позовів про відшкодування збитків Україні.

Казахстан переглянув схему будівництва третього енергоблоку на Екібастузькій ГРЕС-2 та відмовився від російських турбін та генераторів. Новим постачальником обладнання став Китай.

Митні органи Південної Кореї мають намір посилити боротьбу з незаконним експортом автомобілів на росію після з’ясування того, що більша й більша кількість машин поставляється на рф через треті країни.

Середньодобовий видобуток нафти на росії опинився в лютому на 390 000 барелів нижче за квоту, виділену країні в рамках домовленості ОПЕК+. Це сталося тому, що виробництво зменшилося третій місяць поспіль на тлі санкцій, скорочення закупівель Індією і рекордних знижок на російську сировину.

Доходи росії від експорту нафти в лютому 2026 року впали до мінімуму з початку повномасштабної війни в Україні. Загальний обсяг експорту минулого місяця також знизився на 850 тисяч барелів на добу – до 6,6 млн, що, за оцінками Міжнародного енергетичного агентства, також стало рекордно низьким рівнем з 2022 року.

Дефіцит федерального бюджету росії за перші два місяці 2026 склав 3,449 трлн рублів, або 1,5% ВВП, що на 1,032 трлн рублів більше, ніж за той же період роком раніше. Таким чином, тільки за січень – лютий скарбниця вже витратила 91% від планового дефіциту на весь рік: закон про бюджет передбачає підсумковий розрив 3,786 трлн рублів.

Попередня оцінка виконання федерального бюджету за січень – лютий показала не тільки рекордне зростання дефіциту бюджету, а й обмежені можливості мінфіну рф закривати діру, що розростається, за рахунок запозичень. Закрити її приблизно на третину мінфін зміг лише завдяки різкому збільшенню вилучень із ФНБ. Згідно зі звітами за січень та лютий, мінфін вилучив із ліквідної частини ФНБ приблизно десятину запасів китайських юанів (20,98 млрд) та близько 1/12 запасів золота (12,94 тонн). Тобто мінфін вилучив із ФНБ за два місяці майже стільки ж, скільки за весь минулий рік. До 1 березня у ФНБ залишалося ліквідних активів на 4 трлн. З них у китайських юанях, золоті та готівкових рублях (тобто в найбільш ліквідних активах) було приблизно 2,7 трлн рублів.

російський уряд в умовах падіння доходів скарбниці обговорює скорочення у 2026 році видатків федерального бюджету рф, крім оборонних та «захищених» соціальних витрат, на 10%.

Бюджетні організації на росії, включаючи лікарні та освітні установи, наприкінці 2025 року провели велику хвилю скорочень. У четвертому кварталі роботу втратили 4,9 тис. співробітників сфери держуправління, 4,6 тис. осіб у системі охорони здоров'я та соціальних послуг та 3,8 тис. вчителів. Загальна кількість скорочених співробітників у всіх секторах економіки в жовтні – грудні минулого року підскочила на 59% у річному вираженні. При цьому на бюджетників, лікарів та вчителів припало 40% усіх скорочень.

російські вугільні компанії отримали минулого року 408 млрд руб. збитків. За рік у країні видобули 429 млн т вугілля. Таким чином, кожна тонна принесла, в середньому майже тисячу рублів збитку.

росія в лютому 2026 року скоротила постачання мазуту залізничним транспортом для експорту через порти і прикордонні переходи на 8%.

Перевезення контейнерів на далекосхідній залізниці в січні – лютому скоротилися на 8,6% до аналогічного періоду минулого року.

Обсяг інвестиційних угод з нерухомістю загалом по рф в 2026 може впасти на 31% рік до року. За підсумками першого кварталу поточного року на російському ринку було укладено угод на 50% менше рік до року.

Продаж нових китайських легковиків на росії в лютому 2026 року скоротився на 28,3%. При цьому частка всіх марок із КНР на ринку знизилася до 39%.

Чистий прибуток ПАТ «татнефть» в 2025 році знизився порівняно з 2024-м на 42%, тому компанія в 2026 році продала всі свої частки в дочірніх організаціях із сегменту шинного бізнесу, а також деякі інші активи на суму 26,3 млрд рублів.

У новосибірській області вже кілька днів тривають масові фермерські протести проти забою великої рогатої худоби нібито через спалах пастерельозу. Проте місцеві жителі вважають, що на забій забирають здорових тварин. Останні великі протести селян на росії були в 2016 році.

У москві різко зріс продаж атласів і путівників на тлі відключень мобільного інтернету. У період з 6 по 10 березня він збільшився на 48% порівняно з попереднім тижнем. Також у російській столиці підскочили продажі альтернативних засобів зв'язку. Зафіксовано на 73% більше покупок пейджерів, ніж у ті ж дні лютого. Різко зріс попит на рації (+27%) та стаціонарні телефони (+25%).

Попит на логопарки в москві та підмосков'ї за підсумками 2026 року знизиться на 14%.

Канцелярія прокурора Міжнародного кримінального суду відкрила розслідування про ймовірні злочини проти людяності, скоєні в білорусі.

За межею бідності в білорусі у жовтні – грудні минулого року перебувало 3,3% населення (300,6 тис. осіб).

У рб визнали екстремістським Міжнародне товариство прав людини (Internationale Gesellschaft für Menschenrechte / International Society for Human Rights). Це міжнародна неурядова, некомерційна, правозахисна організація, що має статус учасника при Раді Європи.

Джерело: szru.gov.ua

