Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ

Огляд Служби зовнішньої розвідки України

«Рішення про 90 млрд позики (Україні) були прийняті всіма разом і стосується військового контексту. І контекст війни не змінився. І ми повинні дотримуватися наших зобов’язань і прийнятих рішень, і саме над цим ми будемо працювати в наступні дні і тижні», – президент Франції Емманюель Макрон.

Президент Румунії Нікушор Дан пообіцяв підтримати «будь-який юридичний варіант», запропонований Єврокомісією, для виходу з блокування позики в 90 млрд євро для України.

«Нафтогаз» остаточно виграла суд проти російського «газпрому» на суму понад $1,4 млрд – Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив скаргу російської компанії.

Україна та Румунія будують дві нові лінії для постачання електрики.

Велика Британія не послаблюватиме санкцій щодо російської нафти. Про це заявив міністр енергетики Британії Майкл Шенкс. «Ми абсолютно не можемо допустити, щоб путін сидів у кремлі та розглядав це як можливість інвестувати у військову машину», – заявив він.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав неправильними будь-які кроки щодо ослаблення санкцій проти росії.

Вісім країн-членів звернулися до керівництва Євросоюзу із закликом підготувати заборону на в’їзд до Шенгенської зони осіб, які воювали в лавах російської армії. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа. Він повідомив, що лідери усіх трьох держав Балтії, Польщі, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Румунії звернулися до президента Євроради Антоніу Кошти і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та пояснили свої застереження щодо загрози, яку можуть становити в разі в’їзду до Європи колишні російські вояки.

Сейм Литви схвалив пропозицію Міністерства закордонних справ про продовження санкцій проти росії та білорусі до кінця 2027 року. Також уряд може заморозити кошти й економічні ресурси та застосувати секторальні обмежувальні заходи, якщо санкції, введені на рівні ЄС проти рф або рб, будуть частково або повністю скасовані.

«Європейські країни, які не межують безпосередньо з російською федерацією та її сателітом – білоруссю, не до кінця усвідомлюють рівень загроз, що походять від такого сусідства», – президент Чехії Петр Павел.

Грузія зобов'язалася не приймати в портах нафтотанкери, пов'язані з росією. Про це повідомила представник Єврокомісії Шівон МакГаррі.

У межах секвестру бюджету росії доведеться скоротити витрати на суму до 2 трлн рублів, або 0,8% ВВП. Це можна порівняти з річними витратами на охорону здоров'я (1,88 трлн) або освіту (1,74 трлн).

Золотовалютні резерви рф за минулий тиждень знизилися на $8,9 млрд.

Інвестиції в основний капітал на росії у 2025 році скоротилися вперше за п'ять років. Їх обсяг зменшився на 2,3% у реальному вираженні. Вперше з 2020 року негативна динаміка показника спостерігалася більшу частину року. Зниження капвкладень продовжиться і в 2026 році.

Фінансові показники російських компаній різко погіршилися на тлі уповільнення зростання та проблем в економіці. За підсумками 2025-го сукупний збиток організацій зріс на 7,5% рік до року і досяг 8,9 трлн руб. Зокрема, про збитки відзвітували 17 200 компаній, або 27,1% від загальної кількості.

Головними постраждалими від дефолтів за облігаціями, кількість яких різко збільшилася, виявилися приватні інвестори. Їм належало 45% паперів компаній, які перебували в обігу, і які в 2025 р. вперше допустили дефолт. За рік угоди із проблемними паперами на біржі уклали 163 тис. осіб. Вкладення в облігації дефолтних компаній становили 22 млрд руб.

Продажі новобудов на росії скоротилися в 1,5 рази після посилення умов сімейної іпотеки.

Чистий збиток совкомфлоту за підсумками 2025 року склав $648,4 млн порівняно з чистим прибутком у розмірі $424 млн 2024 року. Головною причиною погіршення фінансового стану стали санкції, внаслідок яких десятки танкерів компанії були включені до чорних списків. За рік совкомфлот зафіксував «списання та знецінення» суден на $550 млн.

У 2025 році «балтійський завод» (входить до об'єднаної суднобудівної корпорації), який спеціалізується на будівництві атомних криголамів нового покоління, отримав чистий збиток у розмірі 564,5 млн рублів. Згідно зі звітом, валовий прибуток заводу скоротився на 46,4% – з 7,62 млрд до 4,08 млрд рублів. Непокритий збиток минулих років станом на 1 січня 2026 року наблизився до 33 млрд рублів.

російським співробітникам агрохолдинга «еко-культура» знизили зарплату, через що понад 200 працівників звільнилися. Їм на зміну приїхали робітниці з КНДР. росіянам заборонили спілкуватися з новими колегами, знімати їх на телефон, сміятися та голосно розмовляти у їхній присутності.

російський союз туріндустрії запропонував запровадити податок для виїзду за кордон.

Загалом інтернет-шатдауни на рф у 2025 році склали 37 166 годин і торкнулися практично всього населення країни – 146 млн осіб. У рейтингу країн за масштабами відключень інтернету росія посіла перше місце, більш ніж утричі випередивши найближчих переслідувачів – Пакистан (11 482 години), М'янму (9888 годин) та Екваторіальну Гвінею (8760 годин).

На росії близько 45% освітніх організацій загальної та середньої спеціальної освіти повідомили про те, що швидкість їхнього інтернет-підключення недостатня для нормальної роботи та задоволення всіх освітніх потреб. Серед інших недоліків – неефективність системи фільтрування контенту: у низці випадків вона блокує не тільки небажані, а й необхідні в освітньому процесі сайти – бібліотеки мов програмування, оновлення для інтерактивних панелей навчальних класів, відеохостинги та ін.

78,6% серверів федеральних судів рф загальної юрисдикції та арбітражних судів, і 68,8% серверів конституційного суду рф експлуатуються понад 10 років. При цьому відзначається недостатній обсяг пам'яті як у власне в серверах, так і в системах зберігання даних у федеральних судах за наявної тенденції до збільшення обсягів баз даних та кількості оброблюваної інформації в електронному вигляді. Йдеться також, що 94,7% принтерів у конституційному суді, 57% у верховному суді, 52,3% – у федеральних судах загальної юрисдикції та арбітражних судах експлуатуються понад 10 років. Застарілий парк техніки, на думку аудиторів, може негативно вплинути на можливість подальшого впровадження сучасних інформаційних технологій у судочинство, внутрішню діяльність судів та розвиток міжвідомчої взаємодії.

Зношення систем житлово-комунального господарства в регіонах росії сягнуло 50%.

На росії заявили про вичерпання запасу міцності хрущівок. Майже кожен 15-й будинок житлового фонду рф зношений на понад 66%. Капітальний ремонт у таких будинках офіційно вважається економічно недоцільним. Обсяги житла, що потребують негайного виведення з експлуатації, зросте до 54 млн м², а до 2040 року ця цифра досягне величезних 216 млн м².

На розгляд до держдуми рф внесено законопроєкт, який забороняє видачу прокатних посвідчень фільмам іноземних кінокомпаній, які формують «образливі стереотипні образи» росіян або містять «спотворені та дискредитуючі зображення» росії, срср та збройних сил рф. Як приклад неприпустимого контенту, назвали фільм «Рембо», де показано «жорстоке та нелюдське» ставлення радянських військових до мирного населення.

Директор федеральної служби виконання покарань рф аркадій гостєв поскаржився на високий кадровий голод. У 2025 році некомплект особового складу перевищив 30,5%. З урахуванням штатної чисельності тюремників у 234,1 тис. співробітників, відомству не вистачає ще 71,4 тис. Минулого року цей показник становив 23% або 54 тис. тюремників. У 13 територіальних органах вакантні від 34,5% до 51% посад начальницького складу. У 29 підрозділах нестача молодшого начскладу становить від 40% до 50%, у 16 – понад 50%. Понад 40% співробітників ідуть, не відпрацювавши до пенсії.

На росії майже 11 тисяч неповнолітніх стали потерпілими у справах про сексуалізоване насильство у 2023–2024 роках. За 14 років їхня кількість зросла втричі.

Влада рф не взмозі забезпечити пільговими ліками всіх росіян з діабетом. Тому пріоритет надаватимуть «працездатним» пацієнтам, оскільки у такому випадку фінансування терапії «обґрунтовано економічно». Нестача пільгових ліків для хворих на діабет – звична ситуація на росії. Взимку їх не було в єкатеринбурзі та оренбурзі. Восени – зникли у волгоградській, володимирській, ульянівській областях. А на забайкаллі проблема з пільговими ліками постала настільки гостро, що мешканці змушені переїжджати до інших регіонів.

На тлі рекордного дефіциту регіональних бюджетів влада суб'єктів рф стала призупиняти видачу багатодітним сім'ям субсидії на погашення іпотеки, що становить 500 тисяч рублів. Підтримку втратили жителі половини регіонів, у яких було встановлено такий вид допомоги.

Медики з тиви отримали мізерний аванс – 7 тисяч рублів (90 доларів). За словами представників влади, їхня зарплата була «спрямована на інші цілі».

85% компаній рб уже мають проблеми з кадровим забезпеченням. Для зниження плинності кадрів влада розглядає узаконене рабство – закріплення співробітників на підприємствах, захист компаній від «переманювання» працівників та вдосконалення системи розподілу молодих фахівців.

Індекс споживчих цін на продовольчі товари в білорусі в річному вираженні (лютий 2026-го до лютого 2025-го) дорівнював 108,7%. Це вище від загального рівня інфляції, який становив за рік 105,6%.

лукашенко заявив, що продовжуватиме репресії проти опонентів, «незважаючи на жодні закони».

Джерело: szru.gov.ua

