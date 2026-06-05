Рада ЄС розпочала процес офіційного відкриття кластера 1 «Основи» в переговорах про вступ до Євросоюзу України та Молдови. «Кіпрське головування, керуючись підходом, що ґрунтується на заслугах, забезпечує реалізацію розширення, яке є стратегічним пріоритетом й однією з найбільш трансформаційних політик Європейського Союзу. Цей позитивний розвиток надсилає потужний сигнал єдності та рішучості», – повідомила речниця кіпрського головування.

15 червня у Люксембурзі відбудуться дві окремі міжурядові конференції для відкриття першого кластера «Основи» для України та Молдови в межах переговорів про вступ до ЄС.

Європейські партнери наростили фінансування безпілотних систем для ЗСУ, спрямувавши на цей напрям близько 1,6 млрд євро з січня по квітень 2026 року.

Держсекретар США Марко Рубіо анонсував новини щодо виділення Україні 400 млн доларів військової допомоги, які вже були схвалені Конгресом.

Конгресмен-республіканець від штату Небраска Дон Бейкон повідомив, що Палата представників США просунулася з рішенням про надання військової допомоги Україні та запровадження санкцій проти росії.

«З практичної точки зору ЗСУ дедалі більше інтегруються з НАТО. Ми дедалі частіше використовуємо однакові стандарти. Наша оборонна промисловість стає дедалі більш взаємопов’язаною. НАТО навчається в України щодо технологій безпілотників та протидії безпілотникам, але й Альянс усе ще може допомогти Україні, наприклад, у веденні повітряного бою тощо. Тож ми здатні допомагати один одному», – генсек НАТО Марк Рютте. Також він натякнув, що в НАТО не бачать проблем в обстрілі Україною санкт-петербурга в день, коли там стартує петербурзький міжнародний економічний форум.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас вважає, що удари українських дронів у глибині росії викликають паніку в кремлі. «… вони (росія) посилюють терористичні атаки в Україні саме тому, що не знають, що з цим робити», – сказала Каллас.

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що йому невідомо про «офіційну делегацію США», яка, за словами російської сторони, має відвідати петербурзький міжнародний економічний форум.

Командувач Збройних сил Латвії генерал Каспарс Пуданс вважає, що росія може скористатися «вікном можливостей» та здійснити вторгнення в країни Балтії до 2028 року.

Бюро із захисту конституції Латвії (SAB) стверджує, що росія планує активізувати юридичну війну – зловживання правовими системами, законами та судовими процесами з метою ослаблення західних країн та здійснення впливу на них.

Ціни на пшеницю на росії за рік впали на 22%. Рентабельність виробників зараз украй низька: на центральній росії – нульова, на півдні – не більше 10–15%, тоді як раніше вона стабільно перевищувала 20%. Аграрії скорочують посівні площі під зернові: за останні п’ять років зниження сягнуло 9%. Цього року площа під ярою пшеницею зменшиться ще на 4,6%.

У період з січня по березень частка збиткових організацій на росії становила 36,9% проти 31,6% за аналогічний період 2025 року. За підсумками першого кварталу 2026-го. 39,8 тис. юросіб отримали прибуток у розмірі 8,412 трлн руб. Це значення на 20,2% нижче показника за аналогічний період минулого року.

На росії з 26 травня по 1 червня зростання споживчих цін прискорилося до 0,15% з 0,07%. А річна інфляція (у сукупності за 12 місяців) до 1 червня збільшилася до 5,39% з позначки 5,33%. Від початку року до 1 червня споживчі ціни зросли на 3,37%.

На росії мережа кафе «шоколадница» за підсумками 2025 року зазнала чистих збитків у розмірі 125,55 млн рублів. Для порівняння: роком раніше було зафіксовано чистий прибуток у розмірі 6,69 млн рублів.

На росії оренда квартири приносить лише близько 3,3% річних. З цієї причини росіяни стали менш охоче купувати квартири для здачі в оренду. До того ж зараз близько 80% ринку оренди житла на росії працює в сірій зоні.

Продажі ноутбуків на росії скоротилися на 20%. Причина – зниження купівельної спроможності росіян.

Власники одного з найбільших виробників морозива на росії – холдингу «русский холод» – розпочали процедуру ліквідації компанії. «русский холод» був заснований у 1999 році й випускав понад 140 видів продукції.

Легальними методами встановити російський національний месенджер «макс» на iPhone або iPad більше неможливо, оскільки компанія Apple видалила його зі свого магазину додатків App Store.

Оператори зв’язку просять владу відновити росіянам доступ до Netflix та нейромереж.

башкортостан, татарстан, удмуртія, самарська та ульяновська області увійшли до числа російських регіонів, де хантавірусна інфекція вважається «звичайним» захворюванням.

Золотовалютні резерви білорусі в травні зменшилися на 228,6 млн дол. США.

Із 1 липня 2026 року в білорусі змінюються правила для самозайнятих осіб. Тепер щомісяця потрібно буде перераховувати щонайменше 45 рублів – навіть за відсутності доходу.

Джерело: szru.gov.ua

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