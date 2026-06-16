Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ

Огляд Служби зовнішньої розвідки України

Євросоюз запровадив нові санкції проти росії, включивши до чорного списку понад 80 фізичних осіб та організацій. Зокрема, до переліку потрапили генеральний прокурор росії олександр гуцан, митрополит Сімферопольський і Кримський тихон (шевкунов) та колишній уповноважений з прав дитини на росії павло астахов. Окрім того, до санкційного списку потрапили «лукойл – западная сибирь», президентський фонд культурних ініціатив, «газпромнефть шиппинг», «нво им. с. а. лавочкина» (входить до складу «роскосмосу»).

15 червня Європейський Союз офіційно відкриває перший переговорний кластер з Україною та Молдовою, що знаменує початок практичного етапу переговорів про вступ. Рішення підтримали всі 27 країн-членів. Про це повідомили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Відкриття першого кластера в переговорах про вступ з Україною та Молдовою є важливою подією в процесі розширення, і є надія, що всі інші кластери також можуть бути відкриті вже в липні. Про це заявила комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос.

Досягнення домовленості про відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови є важливою віхою на шляху розширення Євросоюзу. Це має стати імпульсом для підтримки України й готовності її прийняти до ЄС до 2030 року. Про це заявив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після чергового масованого обстрілу України росією заявила, що лідери країн G7 на саміті у Франції обговорять посилення тиску на рф для закінчення війни.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у понеділок, що ніщо не може виправдати напад росії, у результаті якого постраждав об’єкт зі Світової спадщини ЮНЕСКО. «Так само, як і загарбницька війна, яку росія веде проти України вже понад 4 роки, ніщо не виправдовує цей напад на нашу спільну спадщину. Франція готова співпрацювати з українськими органами, відповідальними за охорону культурної спадщини», – заявив Макрон.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав масований нічний удар росії по Києву проявом жорстокості путіна та порівняв пошкодження Успенського собору Києво-Печерської лаври з бомбардуванням Нотр-Даму або базиліки Сен-Дені для французів.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та глава МЗС Антоніо Таяні засудили масовану російську атаку на Україну в ніч на 15 червня, під час якої була пошкоджена Києво-Печерська лавра. Очільниця італійського уряду, коментуючи чергову російську атаку, наголосила на необхідності продовження підтримки України.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер назвала напад путіна на Києво-Печерську лавру «актом навмисного святотатства» в рамках його «дедалі відчайдушнішого наступу на Україну».

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав російський удар по Києво-Печерській лаврі демонстрацією «варварства та зневаги» до культурної спадщини людства.

Угорщина «рішуче засуджує» російську атаку на Київ, унаслідок якої, зокрема, була пошкоджена Києво-Печерська лавра. Про це написала глава угорського МЗС Аніта Орбан.

Віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево зазначив про варварство російських ракетних обстрілів щодо «історично та релігійно значущого собору» та засудив «убивства родин уві сні».

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже закликала до недопущення «нормалізації» російської війни та звернулася, зокрема, до Венеційської бієнале та ЮНЕСКО щодо недопущення участі росії в міжнародних заходах.

росія другий рік поспіль посіла останнє, 163-тє місце, в рейтингу Global Peace Index (GPI) 2026, складеному австралійським Інститутом економіки та миру (IEP). Згідно з доповіддю, рф залишається «найменш миролюбною країною світу».

У Швеції закликали інші країни Євросоюзу вжити заходів проти суден «тіньового флоту» рф, які пропливають у їхніх водах, для того, щоб обмежити фінансування воєнної машини кремля. Про це йдеться у листі глави МЗС Марії Мальмер Стенергард та міністра цивільної оборони Швеції Карла-Оскара Боліна. Лист адресовано главі дипломатії ЄС Каї Каллас, главі МЗС Кіпру, який головує у Раді ЄС, Константіносу Комбосу та Марії Луїс Альбукерке, єврокомісарці з фінансових послуг і союзу заощаджень та інвестицій.

Україна відтепер може активувати екстрену підтримку ЄС для реагування на масштабні кіберінциденти після того, як Рада Європейського Союзу схвалила її включення до Резерву кібербезпеки блоку.

Командувач військово-повітряних сил Німеччини, генерал Хольгер Нойман, заявив про готовність завдати ударів по росії у разі нападу на НАТО.

Після того як Велика Британія вперше затримала в Ла-Манші танкер SMYRTOS (IMO: 9389100), який Лондон відносить до російського «тіньового флоту», кілька інших танкерів «тіньового флоту», що прямували до каналу, почали змінювати маршрути. Ла-Манш є одним із ключових морських коридорів між Балтійським морем і світовими ринками. Значна частина танкерів, що вивозять російську нафту з балтійських портів, традиційно проходить саме цим маршрутом.

Найбільший банк Португалії Caixa Geral de Depositos закриє рахунки росіян. За попередніми даними, банк закриє рахунки всім клієнтам із російськими паспортами, які не мають чинного дозволу на проживання.

У травні Республіка Корея скоротила імпорт скрапленого природного газу до мінімуму за останні понад 2,5 роки та вперше за цей період повністю відмовилася від закупівель СПГ із росії. У річному вимірі обсяг імпорту впав на 25%, а порівняно з квітнем знизився на 12%. Поточний показник став мінімальним з вересня 2023 року.

Частка військових витрат у доходах федерального бюджету рф у першому кварталі 2026 року сягнула безпрецедентних 65,26%.

Понад третина росіян поскаржилася на понаднормову роботу через брак кадрів.

Кожен п’ятий бізнес на росії може закритися. Про це стало відомо з опитування, проведеного організацією «опора россии». До того ж, 83,2% російських компаній не здійснювали жодних інвестицій у розвиток впродовж останніх трьох місяців, а 80,4% респондентів не планують виділяти кошти на ці цілі у найближчі 12 місяців. Системного падіння споживчого попиту зафіксували 76,6% опитаних підприємців рф.

Дефіцит кадрів у російській туристичній галузі сягнув 250 тис. осіб. За прогнозами, у найближчі роки потреба в персоналі продовжуватиме зростати і до 2030 року може збільшитися до 400 тис. фахівців.

Західні санкції, уповільнення економіки та високі відсоткові ставки за кредитами занурили російську металургію в найсильнішу кризу з 2000-х років. За підсумками 2025 року виплавка сталі в країні скоротилася до 67 млн тонн – найнижчого рівня за останні 15 років. Порівняно з 2021 роком сталевари втратили 12% випуску, або 9 млн тонн на рік. У першому кварталі 2026 року спад прискорився: незважаючи на замовлення оборонних заводів, виробництво сталі обвалилося на 10,4%, до 15,6 млн тонн.

Із січня по травень на російському ринку моди повністю закрили магазини 11 брендів. Серед іноземних брендів закрили магазини турецький стрітвір-бренд Les Benjamins та казахстанський бренд із сегменту мас-маркету – Gaissina. Загалом, за прогнозом Nikoliers, у 2026 році ринок росії можуть покинути близько 20 брендів. Минулого року їх було 35.

Влада іркутської області вирішила відмовитися від вуличного освітлення в низці місць з метою економії бюджету, «діра» в якому за підсумками 2025 року склала 46,4 млрд рублів. Так, вимикати світло почали в паркових і пішохідних зонах братська – другого за величиною міста регіону з населенням понад 200 тис. осіб.

Усе більше російських регіонів стикаються з нестачею пального. Слідом за татарстаном та ульяновською областю на заправках кузбасу запровадили ліміти на купівлю бензину.

московські автозаправні станції найбільших мереж із 12 червня також запровадили обмеження на відпуск пального.

Слідом за кризою на ринку бензину, яка охопила понад 20 регіонів, на росії виникли проблеми з авіапаливом. Кілька великих аеропортів опублікували повідомлення для пілотів (NOTAN) про обмеження на заправку повітряних суден. Ліміти на авіакеросин встановили, зокрема, махачкала, мінеральні води, краснодар, астрахань і нижній новгород.

За дефіцитом бензину та обмеженнями на заправку літаків в аеропортах, ще один паливний ринок на росії зіткнувся з проблемами. Аграрії з південних регіонів скаржаться на нестачу дизельного палива, а також різке зростання цін на нього напередодні збиральної кампанії, якій вже загрожують погодні аномалії, що завдали удару по посівах.

На росії дозволили випуск бензину зниженої якості. Влада пішла на такий крок, щоб уникнути масштабної паливної кризи та дефіциту продукції на АЗС.

У свердловській області на війну з Україною відправляють людей із психіатричними діагнозами. Про це розповіла уповноважена з прав людини в регіоні тетяна мерзлякова.

російська влада другий рік поспіль вирішила не проводити Головний військово-морський парад у санкт-петербурзі.

Євросоюз ввів санкції проти білоруського ТОВ «изовак». Компанія внесена до Реєстру військово-промислового комплексу росії. Разом із дочірніми компаніями вона поставила російським оборонним підприємствам товари на суму близько 200 млн доларів.

Сейм Литви розпочав розгляд питання про денонсацію угоди з білоруссю щодо порядку взаємних поїздок мешканців прикордонних територій, яка так і не набула чинності.

Валовий зовнішній борг білорусі станом на 1 квітня 2026 року становив 38 млрд 295,6 млн доларів США. На аналогічну дату 2025 року він становив 37 млрд 212,6 млн доларів. Таким чином, за 12 місяців борг збільшився на 1 млрд 83 млн доларів (+2,9%).

Джерело: szru.gov.ua

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