Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ

Огляд Служби зовнішньої розвідки України

Україна отримала 4,05 млрд євро від партнерів, із яких один мільярд євро у межах ERA Loans, профінансованих із заблокованих російських активів, та 3,05 мільярда євро у межах Ukraine Facility для відновлення та інтеграції.

«Ми працюємо разом, Україна, Європа і Сполучені Штати, щоби такі були гарантії (безпеки для України), такого рівня, щоби путін, сидячи у москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знов», – генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що система безпекових гарантій для України складатиметься з двох рівнів, перший з яких передбачає укладення мирної угоди або припинення вогню, а другий – те, що нададуть США і Європа.

«Ви бачите, що європейці, українці, американці хочуть миру і докладають усіх дипломатичних зусиль для його досягнення, тоді як росія просто тягне час, і очевидно, що росія не хоче миру», – наголосила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан вважає, що використання військових баз союзникам по НАТО для винищувачів F-35 може бути внеском його країни в зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру в Україні.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про завершення 1 вересня будівництва нового тренувального полігону для польських і українських військових.

рф

«Як я вже заявляв на початку цього року, я маю намір ініціювати прийняття закону, який визнає росію державою, що підтримує тероризм, відповідно до законодавства США, якщо вона не поверне дітей», – сенатор-республіканець США Ліндсі Грем.

Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти громадянина Греції Антоніоса Маргарітіса, його компаній та суден, що входять до так званого «тіньового флоту» Ірану та забезпечували незаконне транспортування нафти до Китаю.

«росія тягне час і вірить, що таким чином вона буде більш стійкою, ніж західна демократія», – міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен.

російська влада готується збільшити податкове навантаження на малий бізнес, щоб наповнити грошима Соціальний фонд (колишній Пенсійний фонд), а також Фонд обов'язкового медичного страхування, в якому утворилася багатомільярдна «дірка». Уряд розглядає можливість скасування для суб'єктів малого та середнього підприємництва пільгових тарифів страхових внесків.

росія скоротила виробництво сталі в січні–липні на 4,4 % – до 40,8 мільйона тонн і опустилася на п'яту сходинку в топ-10 сталеливарних країн. У липні випуск сталі у росії знизився на 2,4 % рік у рік до 5,7 мільйона тонн.

Кредит в економіці у липні зріс на 1,7 трлн руб. – майже до 150 трильйонів рублів (149,9 трлн на 1 серпня), повідомив Центробанк. Однак його приріст у річному вираженні сповільнився до 10,1 % з 10,7 % у червні – це мінімальне значення з початку 2021 року.

російський бізнес стали «кошмарити» перевірками після вимоги уряду зібрати рекордні 600 мільярдів рублів штрафів. Найбільше бізнес стикається з перевірками Соціального фонду (збільшення з 14 % до 24 %) та прокуратури (з 15 % до 23 %), з пожежною інспекцією: за рік з нею мали справу 30 % компаній МСБ, що проходили перевірки, порівняно з 19 % у березні 2024 р.

У росії вдень 22 серпня злетів сервіс Google Meet, який після блокування дзвінків у месенджерах Telegram і Whatsapp вирвався в лідери за кількістю завантажень у російському магазині додатків. Кількість скарг користувачів досягнуло майже 300 за годину. Збої торкнулися Карелії, москви і Мособласті, Санкт-Петербурга, а також Іванівської області.

росіянам заборонили верифікувати акаунти в Instagram під загрозою кримінального переслідування за «фінансування екстремізму».

Влада росії продовжує роботу з переведення різних сфер життя росіян у підконтрольний державі месенджер Max: тепер громадянам пропонують записуватися через нього на прийом до лікарів.

Іноземні агенти – єдина категорія громадян рф чисельністю менше тисячі осіб, заради яких майже вісім років (з січня 2018 року) приймаються численні репресивні закони. Вони зобов'язані: щоквартально звітувати про свої витрати; ставити обурливе повідомлення про своє іноагентство до будь-якого публічного тексту – більшого, ніж основний текст, а якщо не ставити або не звітувати – то буде штраф, а потім кримінальна справа. Їм заборонено участь у політичній діяльності з будь-якого боку – ані кандидатом, ані спостерігачем, ані в штабі; їм не можна викладати та працювати з дітьми. Вони обмежені в розпоряджанні власними коштами – гроші надходять на особливий рахунок, звідки їх не витратиш. Нині – знову підвищують прибутковий податок: зі звичайних 13 % аж до 30 %. Податкових пільг іноагентів також вирішено позбавити.

російські банки з 1 вересня почнуть обмежувати видачу готівки у банкоматах для виявлення підозрілих операцій: незвичний час доби звернення за готівкою, нетипова сума або місцезнаходження банкомату, невластивий клієнту запит на видачу коштів, наприклад, не з картки, а за QR-кодом. Також банки повинні будуть відслідковувати зміну активності телефонних розмов клієнта щонайменше за 6 годин до операції, зростання кількості СМС із нових номерів, зокрема й у месенджерах. Крім того, під підозру потрапить зняття грошей протягом 24 годин після оформлення кредиту або позики чи збільшення ліміту на видачу готівки за кредитною карткою.

росіяни почали активно позбуватися вживаних китайських автомобілів преміального класу: з серпня минулого року кількість оголошень про продаж таких машин зросла втричі.

Голова Державної прикордонної служби Латвії Гунтіс Пуятс вважає, що cитуація з нелегальними мігрантами на кордоні Латвії з Білоруссю до зими збережеться доволі напруженою.

ВВП білорусі сильно сповільнився за підсумками семи місяців, вкрай погані результати – в усіх білоруських областей. Вітебськ і Гродно виробили менше валового продукту, ніж торік (-1,3 % та -0,7 % відповідно). Оптова торгівля у Вітебській області впала майже на 40 % порівняно з тим же періодом минулого року, так само з експортом товарів. Промисловість за даними за 7 місяців скоротилася на 2,9 % – це означає, що вітебські товари, зокрема нафтопродукти, погано продавалися в інші країни. Промислові підприємства регіону цього року випустили менше продукції, ніж торік (-2,9 %). В обробному секторі падіння досягло майже 4 %. Гомельщина залишається найгіршим за промисловим виробництвом – воно за сім місяців 2025 року скоротилося на 2,6 %, а у власне обробному секторі – на 6 %. Підприємства Гомельської області спрацювали з чистим збитком у мінус 97,8 млн рублів. Зокрема збиток промислового сектора виявився ще більшим: мінус 343 млн. Сума чистого збитку збиткових організацій перевищила мільярд рублів, тоді як рік тому становила лише 406 млн. Тобто за рік збитки збиткових підскочили в 2,5 раза. Головним генератором збитків на Гомельщині є Мозирський НПЗ: мінус 757,8 млн рублів за січень–травень.

лукашенко знову заявив про теоретично можливе звільнення людей, але на умовах їхнього виїзду з Білорусі: «Хочете півтори чи дві тисячі, як вони там вважають? Забирайте собі, везіть їх туди».

Постановою Міністерства внутрішніх справ «екстремістським формуванням» визнано та заборонено діяльність на території білорусі групи громадян, об'єднаних під назвою BelVarta на всіх інтернет-платформах. За співпрацю з «екстремістським формуванням» у Білорусі передбачено кримінальну відповідальність.

З 1 вересня 2025 року у білорусі на півроку вводиться ліцензування експорту яблук.

Джерело: szru.gov.ua

