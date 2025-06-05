Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії

Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що президент США Дональд Трамп не відкидає участі у потенційній зустрічі лідерів України та росії щодо завершення війни.

«Варварські атаки на мирних жителів, спрямовані на те, щоб зламати дух України та стерти країну з лиця землі. Тільки посилення тиску змусить росію припинити цю війну», – заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна.

«Ситуація продовжується в тому ж дусі: вимоги росії підкреслюють її відмову вести мирні переговори в добрій волі. Отже, перелік вимог демонструє її постійну агресію щодо України», – речниця Європейської комісії Анітта Хіппер щодо російських пропозицій Україні в Стамбулі.

«У відповідь на точний український удар, який не вбив цивільного населення, росія знову вдається до звірств», – посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова прокоментувала російський ракетний удар по Сумах 3 червня.

Єврокомісар із питань розширення Марта Кос заявила, що Європейський Союз має відкрити перший кластер переговорів про вступ України до ЄС.

Головна радниця литовського президента Гітанаса Науседи із зовнішньої політики Аста Скайсгіріте наголосила, що відмовитися від перспективи членства України в НАТО було б помилкою.

Сенат США може до кінця місяця розпочати роботу над законопроєктом, що передбачає введення 500 % мита проти країн-покупців російських енергоресурсів, заявив лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тьюн.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон стверджує, що він і багато конгресменів підтримують законопроєкт про посилення санкцій проти росії, який підготували в Сенаті. Джонсон висловив підтримку зусиллям Конгресу щодо запровадження санкцій проти кремля через війну росії проти України. «Багато членів Конгресу хочуть, щоб ми якнайсильніше санкціонували росію. І я підтримую це», – заявив він.

Сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем вважає, що заступник голови російського совбеза своїми висловлюваннями довів, що «путін і росія зовсім не зацікавлені в мирі».

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав до запровадження санкцій, які примусять російську сторону до припинення вогню в Україні.

Представник Єврокомісії Паула Пінью повідомила, що питання зниження стелі цін на російську нафту «може бути предметом обговорення» на червневому саміті G7 у Канаді.

Заступник голови комітету Бундестагу з контролю за спецслужбами Родеріх Кізеветтер пропонує вислати російських дипломатів та агентів, які залишилися у Німеччині. «Ми повинні вислати агентів і дипломатів, що залишилися», – заявив Родеріх Кізеветтер, пов'язавши це зі зростанням російських кібератак і диверсій. За словами Кізеветтера, Берлін також має закрити «русский дом» – культурний центр, який контролює російське мзс і вже перебуває під санкціями Євросоюзу.

Поліція Німеччини заявила про рекордний рівень кіберзлочинності в країні минулого року, що було спричинено атаками хакерів з проросійських та антиізраїльських груп.

Міністерство закордонних справ Молдови попередило громадян країни про небезпеку поїздок у росію через погіршення безпекової ситуації в регіоні, а також випадки застосування російською владою заходів примусового характеру щодо іноземних іммігрантів.

Санкції за війну в Україні сильно вдарили по постачанню російських алмазів на світовий ринок: у 2024 році з росії експортували мінімальний обсяг дорогоцінного каміння більш ніж за 10 років статистики. За даними Кімберлійського процесу, за рік експорт скоротився в натуральному вираженні на 6,27 % – до 30,37 млн ​​карат. Показник виявився нижчим за рівень 2015 року, коли проти росії було введено перші санкції за окупацію Криму, – того року на експорт було відправлено 30,8 млн карат. При цьому в 2021 році постачання на зовнішні ринки сягало 48,6 млн карат. У грошах експорт алмазів також різко скоротився: у 2024 році він виявився на 28,6 % менше, ніж роком раніше, і становив $2,62 млрд. За даними Кімберлійського процесу, це сталося зокрема через падіння цін на російські алмази, які подешевшали на 24 % рік до року – до $86,36 за карат.

російські енергетичні, транспортні та комунікаційні компанії відмовилися переходити на російське ПЗ через брак грошей.

Частка російського програмного забезпечення на машинобудівних підприємствах не перевищує 30 %.

Продажі автомобілів lada в росії в січні–травні 2025 року становили 131,2 тис. штук. Це на 26,3 % нижче за показник аналогічного періоду минулого року. Зменшилася порівняно з минулим роком і кількість виробленої продукції.

Міжнародний авіаційно-космічний салон, який мав пройти влітку в підмосковному Жуковському, знову не відбудеться. Найбільший у країні огляд авіатехніки, що проводився з 1993 року, а в середині 2000-х набув федерального статусу, скасовується третій рік поспіль. Показувати на салоні, який до повномасштабної війни відвідували найбільші світові виробники, нема чого: флагманські проєкти російського авіапрому – МС-21 та SJ-100 – так і не виконані.

сільгоспорганізації рф у квітні реалізували 3,756 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 39,1% менше, ніж у квітні минулого року (6,169 млн тонн). Зокрема продаж пшениці знизився до 2,525 млн тонн з 4,169 млн. тонн, кукурудзи – до 400,1 тис. тонн зі 707,1 тис. тонн відповідно.

Економіка рф увійшла у період охолодження, дедалі більше галузей реального сектора показують падіння, заявив глава минэкономразвития рф максим рєшєтніков.

У 2024 році майже половина (46,5 %) росіян з орфанними (рідкісними) захворюваннями вимушено переривали необхідну їм терапію через відсутність ліків. Серед діагнозів: муковісцидоз, гіпофосфатазія, дефіцит лізосомної кислої ліпази, фенілкетонурія, хвороби Фабрі, Помпе тощо. Третина росіян (33,7 %) зіткнулися з паузою у лікуванні на 1–2 місяці. Перерви в лікуванні на 3–4 місяці були у 22,8 % пацієнтів, на 5–6 місяців – у 10,9 %. Понад півроку не отримували терапію майже третина пацієнтів – 32,6 %. Нестача ліків стала основною причиною перерви в лікуванні у 70,7 %, а ще 18,5 % зіткнулися з відмовами у проведенні лікування на рівні лікарів і місцевих моз, які також посилалися на те, що необхідних медикаментів немає.

мін'юст рф запропонував заборонити засудженим за статтями про екстремізм, а також іноземним громадянам переводитися до колоній у регіони, де живуть їхні близькі родичі.

Призначений російською окупаційною владою «мер» Керчі олег каторгін позбавив премій 40 співробітників своєї адміністрації за те, що ті не ставили лайки його постам.

За два дні червня країни ЄС запобігли більше спробам порушення кордону з території білорусі, ніж за весь січень.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами рб з країнами поза СНД за рік зросло більш ніж у 1,5 раза.

У квітні в білорусі прийняли на роботу 52 468 осіб. Водночас за місяць було звільнено 70 230 осіб. Це означає, що організації втратили на 17 762 фахівці більше, ніж прийняли на роботу. Це найбільший розрив протягом останніх шести років. Якщо дивитися по галузях, то серйозний відтік був у охороні здоров'я – мінус майже 2,8 тис. осіб. Там звільнили вдвічі більше, ніж найняли: 5,2 тис. проти 2,5 тис. Більше втратила лише галузь, пов'язана з комунальним постачанням – понад 4 тис. Обробна промисловість втратила стільки ж працівників, як і медицина – майже 2,8 тис.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»