Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії

Огляд Служби зовнішньої розвідки України

«Я з гордістю оголошую, що понад одного мільярда із цієї суми буде спрямовано на посилення вашого арсеналу озброєння постачанням дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця», – прем’єр-міністра Канади Марк Карні щодо обіцянки його країни під час саміту G7 у червні виділити ще два мільярди канадських доларів на військову допомогу Україні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив вдячність уряду Канади за надання чергового пакета військової допомоги Україні.

«Канада добре розуміє уроки історії. Ми знаємо, що путіну ніколи не можна довіряти. Ми розуміємо, що справжні мир і безпека потребують надійних гарантій безпеки для України», – заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні.

Норвегія виділяє близько семи мільярдів крон (близько $695,7 млн) на протиповітряну оборону для України. «Разом з Німеччиною ми зараз забезпечуємо, щоб Україна отримала потужні системи протиповітряної оборони. Німеччина і Норвегія дуже тісно співпрацюють, щоб підтримати Україну в її боротьбі за захист країни та цивільного населення від російських повітряних атак», – заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. В уряді зазначили, що Норвегія та Німеччина фінансують дві системи Patriot, включно із ракетами для них. Також Норвегія бере участь у закупівлі радіолокаційних станцій протиповітряної оборони німецького виробника Hensoldt та систем протиповітряної оборони від Kongsberg.

«Так, ми зробили перші кроки. Але я скажу образно: ми перебуваємо на дистанції в 10 кілометрів і пройшли, може, перші 200 метрів, не більше. Але в будь-якому разі, ми рухаємося у правильному напрямку», – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц щодо процесу закінчення війни в Україні.

Україна та Швеція домовились про спільне виробництво оборонної продукції на території обох країн.

Сполучене Королівство продовжить програму підготовки українських військових щонайменше до кінця 2026 року. «З огляду на триваюлі російські атаки, ми повинні поставити Збройні сили України в найсильніше можливе становище. І в міру продовження зусиль на шляху до миру ми повинні зробити українців найсильнішим можливим стримувальним чинником для забезпечення цього майбутнього миру», – заявив міністр оборони Британії Джон Гілі.

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс очікує, що держави ЄС інвестують позики SAFE на користь України.

Україна та Данія запустять великий промисловий проєкт в межах ініціативи Build with Ukraine.

Туреччина готова долучитися щонайменше до післявоєнного розмінування Чорного моря, до того ж розглядає питання відправки військових до України в межах гарантій безпеки.

Дзвіницю парламенту Канади в Оттаві підсвітили українськими національними кольорами у знак солідарності з нашою країною в День Незалежності.

Світ вітає Україну з Днем Незалежності.

«Ми з вами, стільки скільки треба. Бо вільна Україна – це вільна Європа», – президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«НАТО з вами сьогодні. НАТО з вами щодня. НАТО стоїть поруч з Україною», – генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

«Литва завжди буде прихильником і справжнім другом країни – вільної та незалежної України. Слава Україні!» – міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

«...Ми віддані подальшому зміцненню наших двосторонніх відносин», – міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар.

«...Ми з нетерпінням чекаємо дня, коли Україна знову святкуватиме у мирі не лише незалежність, а й повний та безумовний суверенітет, який вона так мужньо захищає», – голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

«Сьогодні, у День Незалежності України, ми шануємо мужність наших сусідів, які щодня відстоюють своє право на свободу. Протистоячи варварській агресії, українці не дають війні розростатися, захищаючи цим наш мир та суверенітет», – президентка Молдови Мая Санду.

«Сьогодні ми святкуємо вашу незламну волю, безмежну мужність і непохитну любов до свободи, які сяють, немов маяк у найтемніші часи. Цей день – не просто дата, це гімн вашої душі, яка не скорилась перед лицем агресії несправедливості», – глава МЗС Молдови Міхай Попшой привітав українською мовою Україну із Днем Незалежності.

«Азербайджано-українські міждержавні відносини ґрунтуються на почуттях глибокої симпатії, яку наші народи відчувають один до одного, історично сформованих традиціях дружби та взаємної поваги між ними», – президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв.

«Сполучені Штати віддані майбутньому України як незалежної держави. Ми віримо у переговорне врегулювання, яке захищає суверенітет України та гарантує її довгострокову безпеку, що приведе до міцного миру», – державний секретар США Марко Рубіо.

рф

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) може позбавити росію прав на наявні та нові радіочастоти для цивільної авіації як відповідь на масові випадки глушення GPS у районі Балтійського моря.

Литовські правоохоронці затримали 11 співробітників компанії з Каунасу, включаючи її менеджерів та водіїв — громадян Молдови та Болгарії, в рамках операції із припинення «особливо зухвалої схеми обходу міжнародних санкцій проти росії». Компанія розробила складну тіньову схему поставок у рф водоочисного устаткування, яке проєктувалося і виготовлялося з вироблених ЄС та Китаї компонентів і застосовувалося російськими підприємствами нафтової промисловості. Сама каунаська компанія мала тісні зв'язки з російськими юрособами і брала активну участь у проєктах, що впроваджуються в рф.

Міністерство юстиції рф внесло до реєстру «іноземних агентів» провладного політолога, колишнього головного ідеолога «Єдиної росії» Сергія Маркова. У поясненні йдеться, що Марков, у минулому довірена особа путіна, виступав на іноземних майданчиках, а також «розповсюджував недостовірну інформацію» про політику та рішення російської влади. Крім цього Маркову ставиться у провину участь у тиражуванні матеріалів інших «іноагентів».

Новий семимісний кросовер «москвич 8», ціна якого стартує від 2,98 млн рублів, повністю провалився на ринку. Через два тижні після початку продажів дилерським центрам вдалося продати лише один автомобіль.

Війна проти України дорожчає, грошей дедалі менше, і кремль вигадує нові подачки, аби потік контрактників до російської армії не зупинявся. Тепер у вдовиць, крім грандіозної компенсації за загибель чоловіка, буде пріоритет під час вступу на бюджетні спеціальності, а для зарахування до коледжу не враховуватимуться результати їхньої підсумкової атестації в середній школі. Совєт госдуми поставив відповідний законопроєкт у розклад осінньої сесії.

Понад 1,5 тис. пасажирів в аеропортах Кемерово, Новокузнецька, Барнаула, Омська, Гірничо-Алтайська, Норильська та Томська не можуть вилетіти через масові затримки рейсів.

З 1 вересня в білорусі зросте вартість проїзду платними дорогами. Оплата за кілометр тепер становитиме: для машин з двома осями – 0,117 євро (+2,6%); з трьома осями – 0,146 євро (+2,8 %); з чотирма та більше осями – 0,176 євро (+2,9 %). Збільшили і штрафи: для легкових машин разовий штраф за повну несплату – 14 євро; для вантажівок – з 36 до 37 євро; за часткову оплату для важкого транспорту – з 18 до 18,5 євро.

Джерело: szru.gov.ua

