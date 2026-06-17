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Україна та Албанія відкривають автомобільне сполучення між країнами

Україна та Албанія відкривають автомобільне сполучення між країнами

Україна та Албанія підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення, яке відкриває нові можливості для вантажних та пасажирських перевезень.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій.

"До цього моменту українські вантажівки та автобуси фактично не мали можливості прямих перевезень з Албанією, так само як і албанські перевізники не мали можливості повноцінно працювати на українському напрямку", – зазначили у відомстві.

Відповідно, були відсутні правові механізми для вантажних і пасажирських перевезень між нашими країнами.

Нова угода усуває ці обмеження та створює умови як для вантажних, так і пасажирських перевезень.

Документ одразу передбачає впровадження "транспортного безвізу" для вантажних перевезень.

"Албанія – це 37-ма країна, з якою ми будемо мати "транспортний безвіз". Вдячний колегам з уряду Албанії за співпрацю в цьому напрямку та спільну роботу над спрощенням транспортних зв'язків між нашими країнами", – підкреслив Олексій Кулеба, віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій.

Угоду підписали заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач та міністр інфраструктури і енергетики Албанії Енеа Каракачі.

Джерело: epravda.com.ua

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