Україна та Білорусь підписали низку двосторонніх документів

В ході робочого візиту Президента України Петра Порошенка до Білорусі було підписано низку двосторонніх документів про співпрацю між Україною та Республікою Білорусь.

У присутності Глав двох держав було підписано Угоду між Україною та Білоруссю про реадмісію, метою якої є створення правових підстав, необхідних для встановлення та розвитку міждержавного співробітництва у сфері реадмісії осіб, що дозволить мінімізувати негативні наслідки, які породжуються незаконною міграцією, та підвищити ефективність спільної боротьби з незаконною міграцією шляхом удосконалення правового регулювання цієї діяльності.

Угода на основі взаємності визначає швидкі й ефективні процедури ідентифікації і безпечного та організованого повернення осіб, які перебувають на територіях України та Республіки Білорусь нелегально.

Підписання Угоди сприятиме подальшому розвитку добросусідських відносин між Україною та Республікою Білорусь, а також дотриманню Україною своїх обов’язків перед світовою спільнотою щодо запровадження ефективних важелів здійснення державної політики в сфері реадмісії осіб.

Документ підписали Голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк та Міністр внутрішніх справ Республіки Білорусь Ігор Шунєвич.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та Міністр закордонних справ Республіки Білорусь Володимир Макей підписали План консультацій між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Республіки Білорусь на 2018-2019 роки.

Документ укладено з метою взаємодії між зовнішньополітичними відомствами двох країн шляхом проведення двосторонніх консультацій у визначений період.

Також було підписано Угоду між Міністерством молоді та спорту України та Міністерством спорту і туризму Республіки Білорусь про співробітництво у сфері фізичної культури і спорту.

Документ підписується з метою удосконалення нормативно-правової бази українсько-білоруського співробітництва у сфері фізичної культури і спорту та забезпечення необхідних правових умов для розвитку двосторонніх українсько-білоруських зв’язків у сфері фізичної культури і спорту через центральні органи виконавчої влади та громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості.

Підписи під документом поставили Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та Перший заступник Міністра спорту і туризму Республіки Білорусь В'ячеслав Дурнов.

Источник: president.gov.ua

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