Україна та Данія посилюють співпрацю в оборонному виробництві

Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову з данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном. Сторони обговорили подальші кроки співпраці, які дозволять зберегти ініціативу на боці України в усіх доменах війни.

Про це повідомляє Міністерство оборони, передає Укрінформ.

Як зазначається, фокусом розмови стала закупівля для потреб Сил оборони України дронів українського виробництва, у тому числі перехоплювачів. Під час розмови сторони обговорили масштабування успішної Данської моделі підтримки оборонної промисловості.

"Цей підхід дозволяє партнерам фінансувати виробництво зброї безпосередньо в Україні. З 2024 року завдяки цьому механізму вдалося залучити близько 3 млрд дол. для виробництва українського озброєння: зокрема понад 200 тисяч БПЛА, тисячі засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), українські ракети та інше озброєння. Україна розраховує на подальше масштабування закупівель в межах Данської моделі, що дозволить швидше забезпечувати фронт та водночас інвестувати в українську оборонну промисловість", - йдеться у повідомленні.

Водночас Михайло Федоров наголосив на потребі якомога швидше виділити додаткову допомогу до наступного засідання у форматі «Рамштайн», що відбудеться у червні, для подальшої реалізації стратегії оборони.

Сторони також обговорили кроки для локалізації нового виробництва в Данії для потреб Сил оборони України.

Це складова win-win співпраці: Україна отримує більше засобів для фронту, а Данія – доступ до рішень, які довели ефективність у сучасній війні.

Обговорили також перспективи Drone Deal між Україною та Данією. Такий формат має спростити обмін технологіями та оборонною продукцією, а також прискорити реалізацію спільних проєктів у сфері безпілотних систем та іншого озброєння.

Окремим питанням стала підтримка Данії у масштабуванні виробництва українських ракет.

Ще один ключовий напрям – розвиток протиповітряної оборони та підготовка власного антибалістичного проєкту.

Українська сторона запропонувала Данії долучитися до цієї ініціативи. Зокрема, йдеться про внесок у вигляді радарів, які можуть стати важливою складовою майбутнього рішення.

Михайло Федоров подякував Данії за якісну допомогу, а також особисто Троельсу Лунду Поульсену – за лідерство і послідовну підтримку.

Джерело: ukrinform.ua

