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Україна та Канада підписали угоду про мобільність молоді, яка полегшить подорожі та працевлаштування

Україна та Канада підписали угоду про мобільність молоді, яка полегшить подорожі та працевлаштування

11 квітня, під час робочого візиту в Канаду делегації України на чолі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем підписано угоду між урядами України та Канади про мобільність молоді.

Про це інформує пресслужба Міністерства молоді та спорту України у Facebook.

Зазначається, що підписання угоди започатковує механізм здійснення обмінів з метою надання молоді України та Канади ширших можливостей отримати краще розуміння культури, суспільства, мови іншої держави за допомогою подорожей, тимчасового працевлаштування та набуття життєвого досвіду за кордоном.

Відтак, програма обмінів молоддю між Україною та Канадою почне працювати після ратифікації угоди парламентами двох держав та відновлення миру в Україні.

Зазначимо, що вчора, 11 квітня, очільниця Міноборони Канади оголосила про додаткову військову допомогу Україні від компанії Colt Canada.

“Ми відправляємо 21 тисячу штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйона боєприпасів. Ця зброя допоможе Україні захистити себе та наші спільні цінності”, – написала Аніта Ананд.

Джерело: bykvu.com

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