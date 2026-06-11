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Україна та країни NB8 домовилися про поглиблення військової співпраці та розвиток спільної оборонної архітектури

Україна та країни NB8 домовилися про поглиблення військової співпраці та розвиток спільної оборонної архітектури

9 червня у Таллінні відбувся саміт країн Балтії і Північної Європи Nordic-Baltic Eight. У саміті взяла участь українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

▶️ Між Україною і країнами Балтії та Північної Європи встановлено найвищий рівень відносин та взаємної довіри.

▶️ Данія, Естонія, Ісландія, Норвегія, Латвія, Литва, Фінляндія, Швеція є надійними партнерами, які підтримують Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Україна високо цінує допомогу цих країн, загальний обсяг якої від 2022 року перевищив 42 млрд євро.

▶️ Україна вдячна партнерам за послідовну підтримку вступу України до ЄС, зокрема відкриття усіх переговорних кластерів у червні-липні.

▶️ Україна є стратегічно важливою для архітектури безпеки регіону Північної Європи та Балтії з огляду на фактор російської загрози. Країни NB8 підтримують вступ України до НАТО заради посилення європейської безпеки.

▶️ Україна координує позиції з країнами NB8 напередодні самітів червневих ЄС, НАТО і G7.

▶️ Україна високо цінує лідерство країн NB8 у фінансуванні ініціативи PURL та посиленні української ППО і ПРО.

▶️ Україна відкрита до поглиблення безпекового співробітництва та реалізації спільних проєктів у сфері ВПК. Під час Саміту було підписано Декларацію про посилення співпраці у сфері оборони між Україною та Естонією, а також Drone Deal з Латвією.

▶️ Україна готова до обміну досвідом з країнами NB8 з метою розбудови системи ППО і ПРО. Країни Балтії і Північної Європи підтримують українську ініціативу зі створення європейської антибалістичної коаліції.

▶️ Партнерство, безпекове співробітництво та активна дипломатія взаємно підсилюють країни Балтії, Північної Європи та Україну.

Україна розраховує на посилення контролю за дотриманням санкцій проти російського «тіньового флоту» у Балтійському і Північному морях.

Джерело: https://t.me/spravdi/55879

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