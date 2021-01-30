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Україна та Молдова розпочали переговори щодо внесення змін до Угоди про вільну торгівлю

Україна та Молдова розпочали переговори щодо внесення змін до Угоди про вільну торгівлю

28 січня відбувся перший раунд переговорів щодо внесення змін до міжурядової Угоди про вільну торгівлю між Україною та Молдовою. На заході співголовували: заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торговий представник України Тарас Качка та державний секретар Міністерства економіки та інфраструктури Республіки Молдова Юліана Дрегелін.

Так, сторони розпочали опрацювання проєкту Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Молдова про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю та узгодили низку його положень. Переговори розпочато з метою застосування у торговельних відносинах між Україною та Республікою Молдова положень Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

Також сторони обговорили актуальні питання двосторонньої торговельно-економічної співпраці.

Довідково:

Делегацію Уряду України для участі у переговорах утворено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2020 р. № 1561-р.

Регіональна конвенція – інструмент, який встановлює ідентичні правила походження товарів, що застосовуються в рамках угод про вільну торгівлю, укладених між її Договірними сторонами. Україна набула участі в Регіональній конвенції 1 лютого 2018 року.

Источник: me.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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