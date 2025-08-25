Держава
Сегодня 08:23
Україна та Швеція хочуть спільно виробляти оборонну продукцію на території обох країн

Україна та Швеція домовились про спільне виробництво оборонної продукції на території обох країн.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

У листі про наміри між міністерствами оборони України та Швеції, який підписали міністр оборони Швеції Пол Йонсон під час його візиту в Україну 23 серпня та Шмигаль, йдеться про те, що країни домовились про спільне виробництво оборонної продукції..

Документ актуалізує спільні зусилля у цій сфері, створює умови для реалізації спільних проєктів у сфері оборонної промисловості, забезпечить сталість і взаємність співпраці між нашими країнами.

"Ми продовжимо обмін технологіями та досвідом у сфері виробництва озброєнь і військової техніки для посилення стійкості та самодостатності наших ОПК", – заявив Шмигаль.

Він подякував міністру оборони Швеції за приєднання до ініціативи PURL і виділення $486 млн спільно з Норвегією та Данією.

Окремою темою спілкування стало співробітництво у сфері військової авіації, зокрема навчання пілотів і робота над спільними проєктами між шведськими та українськими компаніями. П

"Серед найближчих перспектив нашої співпраці – робота над інноваціями, розвиток спільних виробництв. Також обговорили активізацію нашої співпраці у сфері космічних технологій", – додав він.

Джерело: eurointegration.com.ua

