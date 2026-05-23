Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:25
Просмотров: 101

“Україна тут — номер один”

“Україна тут — номер один”

Керівник бойових операцій підрозділу ГУР FERRATA про розвиток українських безпілотних технологій

Як трансформується сучасна війна, розвиваються безпілотні системи і як український досвід формує нові підходи до бойових дій: німецьке видання Welt am Sonntag опублікувало матеріал про розвиток українських технологій та роль інновацій у протидії російській агресії.

У фокусі — робота спецпідрозділу ГУР МО України FERRATA та його “Чорноморський легіон”, який проводить спеціальні операції на морі та бере участь у створенні й випробуванні нових безпілотних рішень.

“Ще рік тому все це було неможливим. Технологічний розвиток відбувається шалено швидко, і Україна тут номер один”, — зазначив керівник бойових операцій підрозділу FERRATA з позивним “Дев’ятий”.

Журналісти описали роботу підрозділу: від тестування морських платформ і систем перехоплення повітряних цілей — до роботи командного центру, де розробляються та вдосконалюються нові підходи до ведення війни.

Окрему увагу видання приділило взаємодії військових та українських розробників, що дозволяє швидко адаптувати рішення під реальні бойові завдання та масштабувати ефективні технології.

“Ми можемо адаптувати морські платформи під конкретні завдання — оснащувати різними типами дронів, додавати торпеди чи інше озброєння. Прямий зв’язок між виробником і військовими пришвидшує розробку та підвищує якість продукту”, — додав “Дев’ятий”.

Більше про розвиток морських та повітряних безпілотних платформ та українські оборонні інновації читайте в повній статті — за посиланням https://www.welt.de/politik/ausland/article69fc2c2dc6d2944c8df6b272/ukraine-krieg-die-russen-sind-weit-hintendran-die-strategie-mit-der-kiew-den-krieg-entscheiden-will.html

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ та Нацполіція викрили 8 нових «ухилянтських схем» і затримали 14 організаторів оборудок
Сегодня 10:41    28
Учасники організованої злочинної групи, яка ввозила авто під виглядом гуманітарної допомоги, отримали підозри
Сегодня 10:30    41
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав блогер, який на замовлення рф коригував атаки по оборонцях Куп’янська
Сегодня 10:18    53
СБУ викрила агентурну мережу фсб, яка коригувала удари рф по Київщині та Одещині
Сегодня 09:45    81
“Берёшь приклад и разбиваешь ему всё еб..ло” — російські командири практикують кривавий терор проти власних штурмовиків
Сегодня 09:04    109
Хакери знайшли нову лазівку: Нацбанк терміново звернувся до українців
Сегодня 08:56    99
Експосол Брінк: США не попередили своїх дипломатів у Києві про зупинку допомоги Україні в березні 2025
Сегодня 08:48    85
Оборонна промисловість — серед ключових напрямів AI-інвестицій у 2025 році
Сегодня 08:45    73
САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому керівнику Держрезерву
Сегодня 08:40    82
Харківщина 23 травня
Сегодня 08:38    76
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 