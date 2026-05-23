Керівник бойових операцій підрозділу ГУР FERRATA про розвиток українських безпілотних технологій

Як трансформується сучасна війна, розвиваються безпілотні системи і як український досвід формує нові підходи до бойових дій: німецьке видання Welt am Sonntag опублікувало матеріал про розвиток українських технологій та роль інновацій у протидії російській агресії.

У фокусі — робота спецпідрозділу ГУР МО України FERRATA та його “Чорноморський легіон”, який проводить спеціальні операції на морі та бере участь у створенні й випробуванні нових безпілотних рішень.

“Ще рік тому все це було неможливим. Технологічний розвиток відбувається шалено швидко, і Україна тут номер один”, — зазначив керівник бойових операцій підрозділу FERRATA з позивним “Дев’ятий”.

Журналісти описали роботу підрозділу: від тестування морських платформ і систем перехоплення повітряних цілей — до роботи командного центру, де розробляються та вдосконалюються нові підходи до ведення війни.

Окрему увагу видання приділило взаємодії військових та українських розробників, що дозволяє швидко адаптувати рішення під реальні бойові завдання та масштабувати ефективні технології.

“Ми можемо адаптувати морські платформи під конкретні завдання — оснащувати різними типами дронів, додавати торпеди чи інше озброєння. Прямий зв’язок між виробником і військовими пришвидшує розробку та підвищує якість продукту”, — додав “Дев’ятий”.

Більше про розвиток морських та повітряних безпілотних платформ та українські оборонні інновації читайте в повній статті — за посиланням https://www.welt.de/politik/ausland/article69fc2c2dc6d2944c8df6b272/ukraine-krieg-die-russen-sind-weit-hintendran-die-strategie-mit-der-kiew-den-krieg-entscheiden-will.html

Джерело: gur.gov.ua

