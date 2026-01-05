Держава
Україна відчуває тиск на воду: її обсяг зменшується, а якість погіршується

Україна відчуває тиск на воду: її обсяг зменшується, а якість погіршується

Україна сьогодні стикається з подвійним тиском на водні ресурси: їх кількість зменшується, а якість погіршується.

Як інформує Delo.ua, про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Від доступу до води залежить промисловість, агросектор і розвиток громад, тому ефективне управління її кількістю має бути одним із ключових інструментів державної політики. Бізнесу важливо розуміти, де є доступ до води, щоб планувати розміщення виробництв і знижувати ризики дефіциту", — зазначив міністр.

За його словами, із поверхневих джерел забирається 4 074 млн кубометрів води — вдвічі менше, ніж у попередні періоди. Структура використання така: промисловість — 70,5%, житлово-комунальні потреби — 22,1%, зрошення — 4,2%, інші потреби — 3,2%.

Споживання води промисловістю скоротилося у 1,9 раза, ЖКГ — у 1,5 раза, а зрошення впало більш ніж у десять разів, зокрема через знищення Каховської ГЕС під час війни.

"Мета наших змін - побудувати систему, де кожен кубометр води обліковується, а рішення ухвалюються на основі реальних даних, а не припущень, як основа сучасної, прозорої та збалансованої водної політики", — підкреслив Соболев.

У 2025 році в Україні оновлено державний водний кадастр та проведено масштабну цифровізацію: оцифровано понад 80 тисяч водних об’єктів, серед яких 60 тисяч водойм і 19 тисяч річок. Це дозволить державі ефективніше контролювати використання водних ресурсів та планувати їхнє відновлення.

Джерело: delo.ua

