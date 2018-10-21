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Україна вдвічі знизила споживання імпортного вугілля

Україна вдвічі знизила споживання імпортного вугілля

Два роки тому Україна імпортувала понад 10 мільйонів тонн вугілля, а зараз - п'ять. Насалик впевнений, що від імпорту можна незабаром повністю відмовитися.

З 2017 року Україна скоротила споживання імпортного вугілля в два рази. Про це в п'ятницю, 19 жовтня, під час комітетських слухань щодо державного сектора вугільної промисловості заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

"За два роки, за 2017-2018 роки, нам вдалося скоротити споживання імпортного вугілля практично в два рази", - сказав він.

Насалик уточнив, що обсяги імпортованого вугілля за два роки скоротилися з 10,5 млн тонн до 5 млн тонн. Міністр додав, що Україна має потенціал для заміщення імпортної складової.

"Генерація Центренерго практично не потребуе імпортного вугілля. Імпортну складову ми можемо практично закривати", - додав глава Міненерго.

Як повідомлялося, в січні-вересні 2018 року Україна збільшила імпорт кам'яного вугілля і антрациту на 20% (2,605 млн тонн) у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 15,640 млн тонн.

Нагадаємо, згідно з дослідженням німецьких вчених відмова від вугілля технічно можлива і економічно виправдана.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

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