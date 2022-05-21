Україна входить у фінальну стадію війни, – Подоляк

Українців починають готувати до наступних подій, які неминуче випливають із сюжету бойових дій, що відбувається, — до контрнаступу ЗСУ. Зокрема, початок фінальної стадії війни вже анонсував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі проекту FREEДОМ на каналі «Україна 24».

За його словами, війна в Україні входить до фінальної фази, де перед українською армією стоїть завдання звільнити окуповані території.

РФ хоче перейти до затяжної фази війни, але Україні це дуже невигідно.

«Ми зараз входимо у фінальну фазу, питання – скільки часу вона триватиме. Вона може затягнутися небагато, бо росіяни, за всіх гучних заяв, сконцентрували залишки своїх ресурсів і хочуть перейти в так звану позиційну війну. Вони хочуть окопатися на певних частинах території, як вони робили 2015 року», – сказав Подоляк.

За його словами, російська армія діє дуже просто та передбачувано.

Російський наступ, який триває вже понад місяць, неминуче видихається, і війська будуть змушені ставати в оборону. Саме цей перехідний період і є найуразливішим для рашистів.

«Україні потрібно звільнити всі наші області, включаючи Донецьку та Луганську… Ця фаза війни, яка називатиметься фазою контрнаступу, буде досить жорсткою для нас, і, на жаль, ми втрачатимемо своїх людей… Але нам доведеться цю криваву фазу звільнення своїх територій у у будь-якому разі прожити», — сказав Подоляк.

Агентство Телевидения Новости