Україна виходить ще з трьох договорів у межах СНД

Кабінет міністрів ухвалив проект постанови про вихід України з трьох окремих договорів, укладених у межах Співдружності Незалежних Держав для України.

Таке рішенняі ухвалене на засіданні уряду у середу, 22 травня.

У пояснювальній записці зазначається, що метою цього рішення є припинення для України дії Протоколу про уніфікацію підходу та укладення Угод про запобігання подвійного оподаткування доходів і майна, вчиненого у травні 1992 року у Ташкенті (Узбекистан); Угоди між державами-учасницями СНД про співробітництво і взаємну допомогу з питань дотримання податкового законодавства і боротьби з порушеннями у цій сфері, укладеної у червні 1999 року у Мінську (Білорусь); Угоди про співробітництво держав-учасниць СНД у боротьбі з податковими злочинами, вчиненої у червня 2005 року у Тбілісі (Грузія).

Зазначається, що ці міжнародні договори втратили своє практичне значення та не застосовуються у звязку з тим, що у сфері дотримання податкового законодавства діють міжнародні міжурядові договори про уникнення подвійного оподаткування з Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Казахстаном, Киргизстаном, Молдовою, Росією, Таджикистаном, Туркменістаном, Узбекистаном.

Источник: newsua.one

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