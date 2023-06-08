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Україна вимагатиме від рф відшкодування збитків через руйнування Каховської дамби

Україна вимагатиме від рф відшкодування збитків через руйнування Каховської дамби

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко в коментарі Newsweek:

"Це дуже явна терористична атака з боку росіян, яка матиме багато негативних наслідків: постраждає навколишнє середовище, люди втратять домівки, постраждає наша енергетична інфраструктура", — сказав Устенко.

За його словами, загальна ціна руйнування дамби становить "мільярди доларів".

Як наголосив Устенко у коментарі виданню, росію потрібно зупинити всіма можливими засобами, включно з жорсткими санкціями. Водночас, Україні слід компенсувати всі завдані росією збитки, до останньої копійки.

Джерело: https://t.me/znua_live/96895

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