Україна визнала Ічкерію тимчасово окупованою росією. Що це означає?

Здійснивши чергову спробу анексії українських територій, росія відмовилася від принципів міжнародного права про непорушність кордонів і територіальну цілісність.

Невизнання російського суверенітету над окупованою Чечнею – продовження перегляду Україною статусу незаконно окупованих росією територій.

● Протягом останніх майже 30 років рф вчиняла проти чеченців такі ж злочини, які нині вчиняє проти українців.

● кадирівська адміністрація – це незаконний російський окупаційний режим Чечні.

● росія свідомо та цілеспрямовано займається етноцидом – позбавляє республіки політичних прав, порушує національні та культурні права, русифікує, вбиває чоловіче населення шляхом втягнення у війну.

● Україна засуджує такі дії та підтримує самовизначення корінних народів рф. Майбутнє деокупованої Чечні визначатиме чеченський народ, без диктату кремля і його маріонеток.

Джерело: https://t.me/spravdi/19434

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