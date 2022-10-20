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Україна визнала Ічкерію тимчасово окупованою росією. Що це означає?

Україна визнала Ічкерію тимчасово окупованою росією. Що це означає?

Здійснивши чергову спробу анексії українських територій, росія відмовилася від принципів міжнародного права про непорушність кордонів і територіальну цілісність.

Невизнання російського суверенітету над окупованою Чечнею – продовження перегляду Україною статусу незаконно окупованих росією територій.

● Протягом останніх майже 30 років рф вчиняла проти чеченців такі ж злочини, які нині вчиняє проти українців.

● кадирівська адміністрація – це незаконний російський окупаційний режим Чечні.

● росія свідомо та цілеспрямовано займається етноцидом – позбавляє республіки політичних прав, порушує національні та культурні права, русифікує, вбиває чоловіче населення шляхом втягнення у війну.

● Україна засуджує такі дії та підтримує самовизначення корінних народів рф. Майбутнє деокупованої Чечні визначатиме чеченський народ, без диктату кремля і його маріонеток.

Джерело: https://t.me/spravdi/19434

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