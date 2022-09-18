Україна вже отримала від Іспанії п'ять вантажних літаків з боєприпасами великого калібру - Генштаб

Сумарно офіційний Київ отримав 75 палет для великокаліберної артилерії, повідомили у Генштабі ЗСУ.

(https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ehQGw5aLbq5cmJVXSDcPppTdshx95GXyePXJrEbGPfyrwyo2P5RM6w81GCq99zLUl)

Усі ці поставки є прикладом рішучої та постійної підтримки українського народу з боку Іспанії протягом тривалого часу. Україна також отримає медичні засоби і 20 вантажівок із зимовим спорядженням, – заявила на празькій міністерській зустрічі очільниця оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Нагадаємо, у червні українські медики отримали від Іспанії п'ять медичних автомобілів, ще десять «швидких» передали прикордонникам.

Фото: Ministerio de Defensa España

Джерело: https://t.me/spravdi/17370

Новости портала «Весь Харьков»