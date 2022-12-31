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Україна вже забезпечила себе продовольством на 2023-й

Україна вже забезпечила себе продовольством на 2023-й

Про це повідомив прем’єр-міністр України Шмигаль під час засідання уряду:

- Ми продовжимо підтримку агросектору. 80 млрд грн ми видали 38 тисячам наших аграріїв за місяці війни. Ми допомогли вчасно провести найскладнішу в історії України посівну. Завдяки цьому зібрали вже понад 60 млн тонн врожаю. І Україна точно забезпечила себе продовольством на наступний рік.

До слова, завдяки «зерновій ініціативі» у цьому році Україна експортувала 15 млн тонн продукції.

Джерело: https://t.me/spravdi/23309

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