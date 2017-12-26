Україна – у ТОП-10 найнебезпечніших країн для туристів

Україна опинилася в топ-10 найнебезпечніших країн світу для туристів у щорічному рейтингу, складеному Всесвітнім економічним форумом.

Найнебезпечнішою країною для туристів аналітики назвали Конго (20 місце). На 19 місці – Таїланд. Далі у зворотному порядку йдуть Ямайка, Південна Африка, Гватемала, Чад, Бангладеш, Малі, Ліван, Філіппіни.

"Боротьба між збройними силами України та збройними сепаратистами, яких підтримує Росія, є спільною як у східних, так і в південно-східних регіонах України, зокрема в Донецькій області, Луганської області та Криму. Громадяни продовжують відчувати утиски через бойові дії", – йдеться в рейтингу.

Перша десятка рейтингу виглядає так:

Колумбія

Ємен

Сальвадор

Пакистан

Нігерія

Венесуела

Єгипет

Кенія

Гондурас

Україна

Щоб сформувати цей рейтинг, ВЕФ "вимірює ступінь небезпеки, на яку країна наражає туристів, переважно пов'язану із серйозною шкодою для людей (насильство і тероризм)". Цей рейтинг не враховує дрібних злочинів.

Источник: maximum.fm

Новости портала «Весь Харьков»