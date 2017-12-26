Україна – у ТОП-10 найнебезпечніших країн для туристів
Україна опинилася в топ-10 найнебезпечніших країн світу для туристів у щорічному рейтингу, складеному Всесвітнім економічним форумом.
Найнебезпечнішою країною для туристів аналітики назвали Конго (20 місце). На 19 місці – Таїланд. Далі у зворотному порядку йдуть Ямайка, Південна Африка, Гватемала, Чад, Бангладеш, Малі, Ліван, Філіппіни.
"Боротьба між збройними силами України та збройними сепаратистами, яких підтримує Росія, є спільною як у східних, так і в південно-східних регіонах України, зокрема в Донецькій області, Луганської області та Криму. Громадяни продовжують відчувати утиски через бойові дії", – йдеться в рейтингу.
Перша десятка рейтингу виглядає так:
- Колумбія
- Ємен
- Сальвадор
- Пакистан
- Нігерія
- Венесуела
- Єгипет
- Кенія
- Гондурас
- Україна
Щоб сформувати цей рейтинг, ВЕФ "вимірює ступінь небезпеки, на яку країна наражає туристів, переважно пов'язану із серйозною шкодою для людей (насильство і тероризм)". Цей рейтинг не враховує дрібних злочинів.
Источник: maximum.fm