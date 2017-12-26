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Україна – у ТОП-10 найнебезпечніших країн для туристів

Україна – у ТОП-10 найнебезпечніших країн для туристів

Україна опинилася в топ-10 найнебезпечніших країн світу для туристів у щорічному рейтингу, складеному Всесвітнім економічним форумом.

Найнебезпечнішою країною для туристів аналітики назвали Конго (20 місце). На 19 місці – Таїланд. Далі у зворотному порядку йдуть Ямайка, Південна Африка, Гватемала, Чад, Бангладеш, Малі, Ліван, Філіппіни.

"Боротьба між збройними силами України та збройними сепаратистами, яких підтримує Росія, є спільною як у східних, так і в південно-східних регіонах України, зокрема в Донецькій області, Луганської області та Криму. Громадяни продовжують відчувати утиски через бойові дії", – йдеться в рейтингу.

Перша десятка рейтингу виглядає так:

  • Колумбія
  • Ємен
  • Сальвадор
  • Пакистан
  • Нігерія
  • Венесуела
  • Єгипет
  • Кенія
  • Гондурас
  • Україна

Щоб сформувати цей рейтинг, ВЕФ "вимірює ступінь небезпеки, на яку країна наражає туристів, переважно пов'язану із серйозною шкодою для людей (насильство і тероризм)". Цей рейтинг не враховує дрібних злочинів.

Источник: maximum.fm

Новости портала «Весь Харьков»

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