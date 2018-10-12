Україна увійшла до ТОП-50 країн по рівню людського капіталу

Україна зайняла 50 місце в рейтингу якості людського капіталу.

Про це свідчать дані дослідження Human capital index, що був проведений Світовим банком.

Вимір продуктивності людського капіталу дослідники оцінювали за шкалою від 0 до 1. Україна набрала 0,65 бала.

З таким показником українці зайняли 50 місце в рейтингу, обійшовши Туреччину, Албанію, Чорногорію та Катар, проте поступившись Угорщині, Словаччині та РФ.

Перше місце в рейтингу зайняв Сінгапур, до десятки найкращих також увійшли Південна Корея, Японія, Китай, Фінляндія, Ірландія, Австралія, Швеція, Нідерланди та Канада.В кінці списку опинилися Нігер, Південний Судан і Чад.

Метою дослідження, яке вимірює рівень людського капіталу на майбутнє, є статистичний прогноз життя дітей, які народилися сьогодні, після їх повноліття.

Источник: www.ukrinform.ua

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