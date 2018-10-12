Україна увійшла до ТОП-50 країн по рівню людського капіталу
Україна зайняла 50 місце в рейтингу якості людського капіталу.
Про це свідчать дані дослідження Human capital index, що був проведений Світовим банком.
Вимір продуктивності людського капіталу дослідники оцінювали за шкалою від 0 до 1. Україна набрала 0,65 бала.
З таким показником українці зайняли 50 місце в рейтингу, обійшовши Туреччину, Албанію, Чорногорію та Катар, проте поступившись Угорщині, Словаччині та РФ.
Перше місце в рейтингу зайняв Сінгапур, до десятки найкращих також увійшли Південна Корея, Японія, Китай, Фінляндія, Ірландія, Австралія, Швеція, Нідерланди та Канада.В кінці списку опинилися Нігер, Південний Судан і Чад.
Метою дослідження, яке вимірює рівень людського капіталу на майбутнє, є статистичний прогноз життя дітей, які народилися сьогодні, після їх повноліття.
Источник: www.ukrinform.ua