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Україна заарештувала літаки "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Днєпр"

Україна заарештувала літаки Руслан російської авіакомпанії Волга-Днєпр

Суд арештував 12 транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Днєпр" в рамках кримінального провадження, відкритого за заявою держпідприємства "Антонов".

Про це йдеться в ухвалі слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва, повідомляє юридична фірма "Ілляшев та Партнери", що представляє інтереси держпідприємства.

"Ухвалу було направлено всім компетентним органам у відповідних юрисдикціях. Отже, наразі процедуру виконання цього забезпечувального заходу вже запущено", – зазначив агентству "Інтерфакс-Україна" старший партнер, керівник практики міжнародного арбітражу "Ілляшев та Партнери" Роман Марченко.

Згідно з рішеннями місцевої влади трьом літакам Ан-124-100 "Руслан" авіакомпанії "Волга-Днєпр" заборонено виліт із Німеччини, одному – з Канади.

Арешт накладено з метою забезпечення збереження речових доказів та подальшого відшкодування збитків.

"Росавіація" незаконно надала право компанії, що входить до групи компаній "Волга-Днєпр", видавати сертифікати льотної придатності на "Руслани". Фактично останніми роками "Волга-Днєпр" видавала сертифікати сама собі, ставлячи під загрозу безпечну експлуатацію повітряних суден, що є кричущим порушенням положень міжнародних конвенцій", – пояснили в юркомпанії.

Літаки підлягають передачі в управління українському Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Источник: epravda.com.ua

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