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Україна закликала Канаду скасувати рішення про передачу турбіни «Газпрому». Є одразу чотири аргументи проти

Україна закликала Канаду скасувати рішення про передачу турбіни «Газпрому». Є одразу чотири аргументи проти

МЗС та Міністерство енергетики України закликали уряд Канади скасувати рішення про повернення до Німеччини відремонтованої турбіни російського газопроводу «Північний потік-1».

У спільній заяві вони наголошують, що росія може продовжувати постачання газу в Німеччину у повному обсязі без цієї турбіни, а її передання дозволить рф і надалі використовувати енергетику як інструмент гібридної війни проти Європи.

Україна надала чотири аргументи відмінити це рішення.

Коротко:

- Росія може продовжити безперервне постачання газу до ЄС і без «Північного потоку-1»;

- компресорна станція «Північного потоку-1» обладнана кількома турбінами, зокрема резервними. У Канаді є лише одна. Однак за рішенням «Газпрому» нині працюють тільки три;

- «Газпром» може скористатися транзитними можливостями України;

- є маршрут транспортування газу через Польщу.

Источник: https://t.me/spravdi/12903

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