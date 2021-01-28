Україна закуповуватиме напряму в НАТО цілу низку військового обладнання

У 2021 році безпосередньо в НАТО Україна закуповуватиме снайперські гвинтівки, машини розмінування, парашутні та радарні системи.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України вже розмістив замовлення.

Замовлення стосується придбання безпосередньо у виробників через «Агенцію НАТО з підтримки та постачання» зразків ОВТ визначеної номенклатури у межах державного оборонного замовлення.

Зокрема заплановано придбати:

● 37 комплексів протидії безпілотним літальним апаратам ЕDМ4S-UА;

● 12 комплектів системи вимірювання дульної швидкості SL-520РЕF;

● 90 комплектів снайперської гвинтівки калібру 8,58×70 (7,62×51) мм Barrett;

● 2 підводних буксирувальники;

● 73 комплекти запасної парашутної системи АZ-95 серії 3;

● 73 комплекти тренувальної парашутної системи АD-95 серії 3;

● 4 комплекти системи порятунку парашутиста Towed Jumper Release System;

● 1 комплект радарної системи MFTR-2100/39;

● 1 машину розмінування (BOZENA-5) з навісним обладнанням;

● 1 машину розмінування (BOZENA-4) з навісним обладнанням.

Нагадаємо, у вересні 2020 року стало відомо, що для Повітряних Сил ЗС України замовлено польські парашутні системи, які поставить державний спецекспортер «Укрспецекспорт».

Від фахівців Агенції НАТО найближчим часом очікують надання інформації щодо строків виконання угод.

Як зазначено, попередню оплату всіх замовлених виробів здійснено.

Також готують проєкти окремих договорів, які необхідно додатково узгодити із зацікавленими відомствами й міністерствами відповідно до вимог чинного законодавства.

Зокрема на постачання 1 комплекту радарної системи MFTR-2100/39; 1 машини розмінування (BOZENA-5) з навісним обладнанням та 1 машини розмінування (BOZENA-4) з навісним обладнанням.

Окрім того, укладено зовнішньоекономічний контракт з виробником з Туреччини на постачання патронів для снайперської гвинтівки калібру 12,7×99 мм з бронебійно-запалювальною кулею і 12,7×108 мм холостих набоїв.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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