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Україна заповнила анкету на статус кандидата в ЄС

Україна заповнила анкету на статус кандидата в ЄС

Україна заповнила анкету, яка є необхідною на шляху набуття країною статусу кандидата на членство в Європейському союзі.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, повідомляє УНІАН.

«Сьогодні пройшов тиждень, і можемо констатувати, що той документ, який привезла пані Урсула, з української сторони заповнений», — сказав Жовква.

Далі ЄС готуватиме відповідну рекомендацію щодо того, чи виконує Україна копенгагенські критерії членства.

«Ми очікуємо, що на основі цієї інформації, яку ми подали Європейській комісії, така рекомендація буде позитивна, а далі м’яч на стороні держав-членів ЄС», — сказав Жовква.

Після чого будуть розпочаті переговори про вступ України в ЄС. Тоді можна буде вже говорити про повноцінне членство у Євросоюзі.

Источник: sprotyv.info

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Темы: ес, Украина

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