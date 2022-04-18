Україна запросила у G7 50 мільярдів доларів на покриття дефіциту бюджету

Україна запросила у країн Великої сімки фінансову підтримку у розмірі 50 мільярдів доларів.

Про це заявив радник президента Олег Устенко, повідомляє Reuters.

Кошти підуть на покриття дефіциту державного бюджету протягом наступних шести місяців.

Паралельно задіяно ще кілька опцій, серед яких – випуск єврооблігацій із нульовим купоном та перерозподіл спеціальних прав запозичень Міжнародного валютного фонду.

"Головні витрати – це армія і все, що стосується соціальної сфери. Щоб підтримувати перше та друге, нам потрібна підтримка партнерів", – сказав Устенко.

Переговори щодо фінансування мають відбутися наступного тижня, коли у Вашингтоні відбуватимуться весняні зустрічі МВФ та Світового банку.

Источник: epravda.com.ua

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