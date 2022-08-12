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Українці, які дістали поранення та шрами під час війни, зможуть пройти безкоштовну естетичну корекцію

Українці, які дістали поранення та шрами під час війни, зможуть пройти безкоштовну естетичну корекцію

Про це повідомила Верховна Рада України

Всі українці, які дістали поранення та шрами під час війни, зможуть отримати безкоштовну естетичну корекцію в рамках ініціативи NoScar.

Понад 40 пластичних хірургів із різних міст країни проводитимуть естетичні та реконструктивні операції безкоштовно АБО з оплатою лише витратних матеріалів. Лікарі будуть проводити корекції шрамів та рубців обличчя та тіла, а також реконструктивні операції з естетичних корекцій.

Щоб отримати допомогу, потрібно заповнити заявку за посиланням: https://no-scar.helsi.me/

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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