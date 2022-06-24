Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:23
Просмотров: 76

Українці, які постраждали від російської агресії, можуть подати онлайн заяву до Європейського суду з прав людини онлайн

Українці, які постраждали від російської агресії, можуть подати онлайн заяву до Європейського суду з прав людини онлайн

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України (https://www.facebook.com/mintsyfra)

● Як йдеться у повідомленні, кожен громадянин, який постраждав від російської агресії, може отримати компенсацію від 5000 до 30 000 євро. Для цього потрібно встигнути подати заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) протягом чотирьох місяців від моменту порушення своїх прав, проте не пізніше від 16 січня 2023 року.

● Відсьогодні сформувати заяву до ЄСПЛ можна онлайн через відповідну електронну систему: espl.com.ua

● Система вказує перелік ситуацій, які дають право звернутися до ЄСПЛ: загибель родича, зруйноване житло, поранення, незаконне позбавлення волі, катування, зґвалтування чи насильницьке зникнення людини тощо. Система спрощує подання заяви, бо вже містить усі необхідні поля для заповнення і підказує громадянам, що саме потрібно вказати.

● Щоб подати позов до ЄСПЛ, необхідно заповнити форму на сайті, завантажити необхідні документи, роздрукувати та надіслати заяву в одному з відділень Укрпошти.

● При заповненні заяви автоматично сформується адреса ЄСПЛ, яку необхідно наклеїти на упаковане відправлення у відділенні. Поштові послуги для відправника є безоплатними.

● Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно.

● Термін розгляду заяви може становити від одного року, вірогідність отримання компенсації є високою.

● Для отримання консультації зверніться до громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у вашому місті: https://helsinki.org.ua/advice-centres/

Источник: https://t.me/DIUkraine/726

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Заявление для прессы Офиса официального представителя Госдепартамента США
Сегодня 10:12    102
Сколько стоит снаряжение ЗСУ?
Сегодня 09:47    110
За 4 місяці збройної агресії РФ в Україні загинули 338 дітей
Сегодня 09:35    84
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.06
Сегодня 09:23    91
Білоруська еліта почала тікати з Мозиря — ЗМІ
Сегодня 09:05    164
Комітет Сенату США ухвалив резолюцію щодо визнання рф державою-спонсором тероризму
Сегодня 08:43    125
Найближчими тижнями наступальні операції рф на Донбасі призупиняться – ISW
Сегодня 08:32    150
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 08:00 24 червня 2022 року
Сегодня 08:30    144
Окупанти захопили Миколаївку на Луганщині
Сегодня 08:26    115
Верховный суд США отменил закон об ограничении прав на ношение оружия
Сегодня 08:21    103
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 