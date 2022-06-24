Українці, які постраждали від російської агресії, можуть подати онлайн заяву до Європейського суду з прав людини онлайн

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України (https://www.facebook.com/mintsyfra)

● Як йдеться у повідомленні, кожен громадянин, який постраждав від російської агресії, може отримати компенсацію від 5000 до 30 000 євро. Для цього потрібно встигнути подати заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) протягом чотирьох місяців від моменту порушення своїх прав, проте не пізніше від 16 січня 2023 року.

● Відсьогодні сформувати заяву до ЄСПЛ можна онлайн через відповідну електронну систему: espl.com.ua

● Система вказує перелік ситуацій, які дають право звернутися до ЄСПЛ: загибель родича, зруйноване житло, поранення, незаконне позбавлення волі, катування, зґвалтування чи насильницьке зникнення людини тощо. Система спрощує подання заяви, бо вже містить усі необхідні поля для заповнення і підказує громадянам, що саме потрібно вказати.

● Щоб подати позов до ЄСПЛ, необхідно заповнити форму на сайті, завантажити необхідні документи, роздрукувати та надіслати заяву в одному з відділень Укрпошти.

● При заповненні заяви автоматично сформується адреса ЄСПЛ, яку необхідно наклеїти на упаковане відправлення у відділенні. Поштові послуги для відправника є безоплатними.

● Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно.

● Термін розгляду заяви може становити від одного року, вірогідність отримання компенсації є високою.

● Для отримання консультації зверніться до громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у вашому місті: https://helsinki.org.ua/advice-centres/

Источник: https://t.me/DIUkraine/726

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