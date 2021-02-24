Українці отримають доступ до даних у земельній сфері

Презентовано портал Національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД).

Платформу запускають у рамках ініційованої Президентом України у 2019 році земельної реформи. Відкриття державних даних знижує рівень корупції, робить послуги зручнішими та доступними.

НІГД — це система, яка об’єднує на картографічній основі дані різного типу: про землю, воду, ліси, природні ресурси, інфраструктуру, комунікації. Українці отримають доступ до даних на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Платформу презентували Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко разом з в. о. голови Держгеокадастру Олексієм Пінчуком, в. о. голови Державного космічного агентства Михайлом Левом та провідними науковими співробітниками Науково-дослідного інституту геодезії і картографії, керівником напрямку програми USAID Agro Сергієм Кубахом.

На порталі розміщується понад 500 наборів даних різного типу. Машиночитані набори даних будуть автоматично вивантажуватись на Єдиний державний вебпортал відкритих даних https://data.gov.ua.

Президент зауважив, що міністерства, міста й громади мають публікувати свої дані згідно із законом і не зволікати з цим процесом. Особливо в частині інформації про землі міністерств і відомств, держустанов. «Ви повинні звернутися до міністерств, щоб вони у найближчий час передали вам чи завантажили, відкрили, надали можливість усім бачити всі ці дані», — наголосив Володимир Зеленський під час презентації.

Усі дані у системі інтегруються у режимі онлайн. Наприклад, якщо десь вносяться зміни в містобудівну документацію чи оновлюються місцеві ортофотоплани — це миттєво буде в доступі на національному геопорталі НІГД.

До пілотного проєкту долучились шість міст України: Біла Церква, Житомир, Львів, Маріуполь, Миколаїв і Полтава. А також Харківська та Львівська області, 75 ОТГ з різних регіонів України. Надалі передбачається участь усіх міст та громад країни. Очікується ухвалення необхідних нормативно-правових документів для повноцінного запуску платформи на національному рівні.

Запуск порталу Національної інфраструктури геопросторових даних на загальнодержавному рівні сприятиме подальшій цифровізації процесів формування прозорого ринку землі в Україні, а також відкриттю інформації, залученню інвестицій та забезпеченню ефективного державного управління та громадського контролю. Повноцінний запуск системи прискорить економічний розвиток країни, а відкритість і доступність інформації збільшать довіру громадян до влади.

Мінцифра сприяє розвитку сфери відкритих даних та поширенню знань про них, адже відкриті дані — це фундамент прозорої та чесної держави, потужний інструмент для боротьби з корупцією та джерело економічного зростання.

Источник: thedigital.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»