Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:17
Просмотров: 21

Українці отримають доступ до даних у земельній сфері

Українці отримають доступ до даних у земельній сфері

Презентовано портал Національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД).

Платформу запускають у рамках ініційованої Президентом України у 2019 році земельної реформи. Відкриття державних даних знижує рівень корупції, робить послуги зручнішими та доступними.

НІГД — це система, яка об’єднує на картографічній основі дані різного типу: про землю, воду, ліси, природні ресурси, інфраструктуру, комунікації. Українці отримають доступ до даних на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Платформу презентували Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко разом з в. о. голови Держгеокадастру Олексієм Пінчуком, в. о. голови Державного космічного агентства Михайлом Левом та провідними науковими співробітниками Науково-дослідного інституту геодезії і картографії, керівником напрямку програми USAID Agro Сергієм Кубахом.

На порталі розміщується понад 500 наборів даних різного типу. Машиночитані набори даних будуть автоматично вивантажуватись на Єдиний державний вебпортал відкритих даних https://data.gov.ua.

Президент зауважив, що міністерства, міста й громади мають публікувати свої дані згідно із законом і не зволікати з цим процесом. Особливо в частині інформації про землі міністерств і відомств, держустанов. «Ви повинні звернутися до міністерств, щоб вони у найближчий час передали вам чи завантажили, відкрили, надали можливість усім бачити всі ці дані», — наголосив Володимир Зеленський під час презентації.

Усі дані у системі інтегруються у режимі онлайн. Наприклад, якщо десь вносяться зміни в містобудівну документацію чи оновлюються місцеві ортофотоплани — це миттєво буде в доступі на національному геопорталі НІГД.

До пілотного проєкту долучились шість міст України: Біла Церква, Житомир, Львів, Маріуполь, Миколаїв і Полтава. А також Харківська та Львівська області, 75 ОТГ з різних регіонів України. Надалі передбачається участь усіх міст та громад країни. Очікується ухвалення необхідних нормативно-правових документів для повноцінного запуску платформи на національному рівні.

Запуск порталу Національної інфраструктури геопросторових даних на загальнодержавному рівні сприятиме подальшій цифровізації процесів формування прозорого ринку землі в Україні, а також відкриттю інформації, залученню інвестицій та забезпеченню ефективного державного управління та громадського контролю. Повноцінний запуск системи прискорить економічний розвиток країни, а відкритість і доступність інформації збільшать довіру громадян до влади.

Мінцифра сприяє розвитку сфери відкритих даних та поширенню знань про них, адже відкриті дані — це фундамент прозорої та чесної держави, потужний інструмент для боротьби з корупцією та джерело економічного зростання.

Источник: thedigital.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Нацкомісію з цінних паперів очолив радник Єрмака - указ
Сегодня 07:01    38
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 23 лютого 2021 року
Сегодня 06:34    61
В Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19 - Кабмин
Сегодня 06:08    93
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    99
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    128
Укроборонпром уклав контракт з Пакистаном на 85,6 млн доларів
23.02.2021 10:21    202
Японські реконструктори в українській формі відтворюють бої на Донбасі
23.02.2021 09:58    196
Україна продемонструвала бронетранспортер БТР-4МВ1 на виставці в Дубаї
23.02.2021 09:34    239
Україна і Польща попросили Байдена не допустити завершення "Північного потоку-2"
23.02.2021 09:22    162
Смена прописки с помощью приложения "Дія": как и когда заработает эта услуга
23.02.2021 08:42    185
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 