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Українці отримають доступ до публічних е-консультацій на платформі ВзаємоДія

Українці отримають доступ до публічних е-консультацій на платформі ВзаємоДія

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт щодо публічних е-консультацій, до розробки якого долучилася команда Мінцифри. Після ухвалення закону всі електронні публічні консультації щодо проєктів, актів та політик обговорюватимуться на єдиній платформі е-демократії Взаємодія.

Мінцифра прагне, щоб українці могли впливати на ухвалення рішень на місцевому та національному рівнях. Це означає, що кожен охочий зможе взяти участь у е-консультаціях, надсилати свої пропозиції чи відповідати на запитання через офіційну сторінку платформи ВзаємоДія.

Як ухвалення законопроєкту вплине на Україну?

З'являться правила проведення владою публічних консультацій щодо формування та реалізації державної і регіональної політик;

українці безперешкодно зможуть долучатися до розробки та підготовки документів, які допоможуть узгодити інтереси людей та влади у всіх сферах життя.

“Публічні консультації — це один із модулів, що запрацює на платформі Мінцифри ВзаємоДія. Цей майданчик об'єднає всі елементи електронної участі громадян. Ухвалення законопроєкту надасть старт роботі модулю е-консультацій, що допоможе українцям швидко та зручно впливати на прийняття владою рішень та формування політики в тій чи іншій сфері” - Людмила Рабчинська, Заступниця міністра цифрової трансформації

Національна платформа е-демократії ВзаємоДія — єдиний цифровий простір, в якому люди вільно комунікують з органами виконавчої влади та долучаються до ухвалення рішень. Перші модулі запрацюють вже навесні.

Всі деталі тут: https://vzaemo.diia.gov.ua.

Источник: thedigital.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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