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Українці справжні борці за свободу й суверенітет – організатори премії «M100 Media Award»

Українці справжні борці за свободу й суверенітет – організатори премії «M100 Media Award»

У німецькому Потсдамі 15 вересня від імені українського народу відзнаку отримає боксер Володимир Кличко, зазначили організатори.

Жодна нація у світі не продемонструвала цінність свободи та її крихку вразливість так пристрасно, як Україна за останні місяці. Країна веде героїчну боротьбу за свої цінності та захищає їх день за днем, година за годиною, під смертоносним вогнем.

Це війна проти демократії, свободи та нашої системи цінностей. Народ України заслуговує нашої глибокої поваги, підтримки та солідарності. Вони воюють і за нас!, – заявив голова Консультативної ради і мер Потсдама Майк Шуберт.

Премію «M100 Media Award» присуджують з 2005 року за внесок у захист свободи ЗМІ та свободи слова, а також у зміцнення демократичних принципів і взаєморозуміння у Європі.

Джерело: https://t.me/spravdi/16671

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