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Українці за два дні зібрали гроші на 20 морських дронів - Мінцифра
За два дні українці зібрали понад 200 млн гривень на флот морських дронів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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“За перші вісім годин було зібрано більше ніж 120 мільйонів грн. А на сьогодні, ранок понеділка – більше ніж 200 мільйонів гривень. Ми будемо протягом дня розуміти чітко суму. Але це вже точно дозволяє закупити 20 подібних дронів”, – заявив він.
Джерело: unn.com.ua