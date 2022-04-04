Українці зможуть безкоштовно розмитнити авто з Європи. Як це буде працювати?

Депутати дозволили українцям не розмитнювати завезені з-за кордону автомобілі на період дії воєнного стану. Як працюватимуть нові правила?

Питання скасування плати за розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації або суттєвого зменшення її вартості в суспільстві дискутували чи не всі роки існування незалежної України. І не дарма.

Десятиліттями українці не безпідставно обурювались ставками, за якими вони розмитнювали придбані за кордоном авто. Часто сплата всіх податків та зборів обходилась більше, ніж коштував сам транспортний засіб.

Влада кілька разів йшла на поступки тим, хто уже ввіз вживаний автомобіль чи збирається це зробити. Але про повне скасування сплати за ввезення авто в Україну мова не йшла.

Все змінила війна. Для стимулювання важливого для країни імпорту разом з низкою товарів Верховна Рада звільнила ввезені в Україну іноземні транспортні засоби від сплати мита та інших зборів.

Поки документ очікує підпису президента Володимира Зеленського, ЕП пояснює як працюватимуть нові правила розмитнення автомобілів для українців.

Що змінюється

У перші тижні війни автомобілі з-за кордону в Україну, якщо і ввозились, то лише для потреб військових, евакуації громадян та доставлення гуманітарних вантажів.

З 1 березня уряд прирівняв ввезення авто для цих цілей як гуманітарну допомогу, дозволивши оформлення за спрощеною процедурою. Щоправда, до декларації ще необхідно було додати окремий дозвіл від обласної військової адміністрації.

Згодом правила почали послаблювати. Спочатку уряд дозволив всім громадянам відтерміновувати сплату митних платежів. Для цього треба було тільки заповнити і підписати відповідну заяву при ввезені іноземних авто на територію України.

Фактично ж скасування необхідності розмитнення відбулись в третій декаді березня, коли уряд дозволив ввозити будь-яку гуманітарну допомогу без отримання жодних дозволів за декларативним принципом. Правда, це стосувалось лише тих авто, які ввозились для потреб військових.

Проте через місяць після повномасштабного військового вторгнення Верховна Рада взагалі скасувала податки та збори на імпорт автомобілів для всіх громадян. Поки що прийнятий закон не набрав чинності.

Річ у тім, що з 25 березня документ знаходиться на підписі у президента Володимира Зеленського. При цьому в тексті закону передбачено, що вже з 1 квітня 2022 року від сплати ПДВ, акцизного збору та ввізного мита звільняються ввезені фізичними особами на територію України наступні транспортні засоби:

● легкові автомобілі та кузови до них;

● причепи та напівпричепи;

● мотоцикли;

● транспортні засоби для перевезення більше ніж 10 осіб або вантажів.

Одразу слід зазначити, що після підписання та набрання чинності закону, пільгові умови розмитнення автомобілів діятимуть не постійно. Послаблення введені лише на період дії воєнного стану, який триває в країні з 24 лютого.

Источник: epravda.com.ua

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