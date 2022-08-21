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Українці зможуть користуватися додатком "Дія" закордоном: перелік країн

Українці зможуть користуватися додатком Дія закордоном: перелік країн

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє передавати персональні дані громадян України за допомогою вебпорталу електронних послуг "Дія" іноземним суб’єктам. Але це можливо тільки в країнах, що забезпечують належний захист персональних даних.

Про це йдеться у постанові від 16 серпня, яка опублікована на Урядовому порталі.

До переліку входять 58 країн, які визнали "Дію", це: Австралія, Азербайджан, Аргентина, Буркіна-Фасо, Люксембург, Греція, Грузія, Ізраїль, Ірландія, Мавританія, Італія, Канада, Андорра, Ліхтенштейн, Монако, Бельгія, Данія, Іспанія, Марокко, Норвегія, Таїланд, Швеція, Латвія, Литва, Нідерланди, Нова Зеландія, Об’єднані Арабські Емірати, Португалія, Австрія, Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Естонія, Ісландія, Кабо-Верде, Кіпр, Мальта, Молдова, Північна Македонія, Польща, Сан-Марино, Сенегал, Словенія, Хорватія, Чорногорія, Румунія, Словаччина, Велика Британія, США, Уругвай, Туніс, Туреччина, Угорщина, Німеччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія.

При цьому в постанові сказано, що персональні дані не можуть передаватися іноземним суб’єктам, що зареєстровані у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором чи державою-окупантом.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив постанову, яка дозволяє запустити відрядження в експериментальному форматі. Завдяки новій функції чоловік призовного віку з 1 вересня зможуть виїжджати за кордон.

Скористатися послугою можуть фізичні особи-підприємці та юридичні особи. Виїхати з країни для робочого відрядження можна буде не довше ніж на 7 днів.

Щоб відправитися у закордонне відрядження необхідно подати податкову звітність, сплатіть єдиний соціальний внесок, за сім днів до відрядження внесіть 200 тисяч гривень на рахунок Ощадбанку. Також середня зарплата в компанії має бути не менше 20 тисяч гривень.

Державний сервіс "Дія" тестує бета-сервіс шерингу авто та документів англійською мовою. Це пов'язано з тим, що на початку війни багато людей тікали настільки швидко, що не встигли взяти з собою паперові документи.

Джерело: novyny.live

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