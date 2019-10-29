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Українці зможуть мандрувати до Домініки без віз

Українці зможуть мандрувати до Домініки без віз

Міжнародна угода про скасування візових вимог між Україною та Співдружністю Домініка набуває угоди з 13 листопада 2019 року, тож українці зможуть подорожувати до цієї острівної держави у Карибському морі без віз.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу МЗС України.

Угодою про скасування візових вимог передбачено безвізові подорожі без з’ясування мети перебування до 90 днів протягом половини року.

Крім того довгострокові візи для перебування на території Співдружності Домініки на понад 90 діб стануть безкоштовними.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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