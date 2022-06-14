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Українці зможуть отримувати паспорти за кордоном - кабмин

Українці зможуть отримувати паспорти за кордоном - кабмин

Про реалізацію експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ та Державної міграційної служби щодо реалізації протягом двох років з дня набрання чинності цією постановою експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України (далі — експериментальний проект).

2. Установити, що розміщений за межами України відокремлений підрозділ (філія, представництво) державного підприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби та є адміністратором Єдиного державного демографічного реєстру, здійснює прийняття документів для оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України.

3. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України, що додається.

4. Міністерству внутрішніх справ:

забезпечити координацію заходів щодо реалізації експериментального проекту;

подати протягом шести місяців після завершення експериментального проекту Кабінетові Міністрів України звіт про результати його реалізації, а також (у разі потреби) пропозиції щодо вдосконалення законодавства у відповідних сферах.

5. Ця постанова набирає чинності через 15 днів з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Источник: kmu.gov.ua

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