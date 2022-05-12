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Українцям надали додаткову фінансову допомогу під час війни. Кому і скільки заплатять?

Українцям надали додаткову фінансову допомогу під час війни. Кому і скільки заплатять?

Під час дії воєнного стану в Україні багато людей втратили домівки, роботу, заробіток і тепер можуть розраховувати на фінансову допомогу.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповідає, хто і скільки може отримати.

● Кому будуть платити

Допомогу надаватимуть вразливим категоріям населення, які постраждали від війни. Ці категорії окремо визначать у меморандумі про співпрацю, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб.

● Скільки саме заплатять

Розмір допомоги на людину – 2 500 грн на місяць.

● Як довго будуть платити

Надаватимуть допомогу лише 1 місяць. Однак термін можуть збільшити, якщо буде необхідне фінансування.

● Які умови треба виконати

Щоб отримати гроші, звертатись нікуди не потрібно. Допомогу даватимуть навіть у випадку, коли людина вже отримує виплати з інших програм.

Источник: https://t.me/spravdi/7941

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