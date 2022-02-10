Українцям роз'яснили, як отримати гроші по е-лікарняному

ВУкраїні з 2021 року діє електронний лікарняний. Фонд соціального страхування оприлюднив покрокову інструкцію щодо отримання грошей.

Як повідомляє прес-служба фонду, фінансування допомоги з тимчасової непрацездатності проводиться на підставі заяви-розрахунку, яку роботодавець подає до Фонду соцстраху. Тому саме дата отримання Фондом заяви від роботодавця, а не дата створення е-лікарняного насамперед впливає на час отримання допомоги.

Після того, як лікар створить медичний висновок про тимчасову непрацездатність (про це надійде повідомлення від E-health) і за ним автоматично сформується е-лікарняний, потрібно повідомити про це роботодавця будь-яким зручним способом – наприклад, по телефону.

Свідченням того, що електронний лікарняний сформувався успішно, є його наявність в особистому кабінеті застрахованої особи на веб-порталі Пенсійного фонду. За потреби працівник може переконатися у наявності е-лікарняного.

Також про створення е-лікарняного повідомить Пенсійний фонд за допомогою SMS, у повідомленні буде вказано номер е-лікарняного та період його дії. Однак таке SMS надійде, лише якщо попередньо зареєструватися на порталі та в налаштуваннях надати згоду на дистанційне інформування.

Роботодавець бачитиме е-лікарняний у своєму кабінеті страхувальників з дня його відкриття, але почне призначення допомоги лише після завершення визначеного у ньому періоду непрацездатності та закінчення терміну, в який лікарі можуть внести зміни.

Коли е-лікарняний змінить свій статус на «готово до оплати», роботодавець розпочне процедуру призначення допомоги – спочатку електронний документ передадуть на розгляд комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства для ухвалення рішення щодо надання матеріального забезпечення.

Термін розгляду документів та прийняття рішення – 10 календарних днів з дати видачі е-лікарняного (датою видачі вважається восьмий день після дати закриття е-лікарняного, а для лікарняних у зв’язку з вагітністю та пологами – восьмий день з дати відкриття).

Далі бухгалтерія розрахує суму матеріального забезпечення, сформує за е-лікарняним заяву-розрахунок і передасть її до Фонду соцстраху на оплату. На цей етап відведено трохи більше 5 робочих днів.

Саме дата отримання Фондом заяви-розрахунку вплине на час фінансування допомоги. Тому працівникам варто не втрачати зв’язку зі своїм роботодавцем та цікавитися станом подання заяви.

Після того, як заява подана, слідкувати за оплатою лікарняних можна онлайн у телеграм-каналі ФССУ: https://t.me/socialfund.

Щоб орієнтуватися в щоденній звітності Фонду, потрібно знати точну дату, коли заяву-розрахунок по лікарняному було прийнято на фінансування. Її можна уточнити безпосередньо у роботодавця або у відділенні Фонду, де він зареєстрований. Контакти у регіоні (необхідно назвати свій ідентифікаційний код).

Источник: ua.news/

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