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Українські айтівці анонімно розробили автоматичний сервіс з моніторингу активності армії РФ біля кордонів

Українські айтівці анонімно розробили автоматичний сервіс з моніторингу активності армії РФ біля кордонів

Київські айтівці запустили автоматичний сервіс з моніторингу активності російської армії біля кордонів України.

Про це повідомляє dev.ua.

Дані для проєкту беруться з супутників, аналізуються і далі на карту наносяться позначки про поточні позиції військ РФ. Також враховується динаміка.

Свої імена творці проекту не розкривають. Зараз сайт працює в тестовому режимі.

На ньому – клікабельна геолокація розміщення військ, по кліку відкриваються супутникові знімки.

Також розробники створили бот у Twitter, який пише про нові виявлення та інші дані.

"Дані беруться у європейських супутникових операторів. Супутники постійно пролітають і фотографують. Далі наша система на знімках в районі кордонів намагається знаходити скупчення військової техніки і динаміку, що куди рухається. Далі це наноситься на карту, і постить ботом в Twitter", – пояснюють творці сервісу.

Зараз вони працюють над отриманням більш якісних знімків від європейських операторів, будуть покращувати інтерфейс і хочуть залучати аналітиків та модераторів для поліпшення аналізу даних.

Источник: epravda.com.ua

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