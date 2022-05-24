Українські біженці в Німеччині з 24 травня можуть обміняти готівкову гривню на євро

Українські біженці в Німеччині з 24 травня зможуть обміняти готівку, яку вони привезли з дому, в євро без комісії за обмін.

Таке рішення ухвалило Міністерство фінансів Німеччини, пише "Європейська правда".

Кожен біженець зможе обміняти до 10 000 українських гривень в німецьких банках, що беруть участь і програмі, за поточним обмінним курсом.

Обмін буде зареєстровано в онлайн-додатку, щоб гарантувати, що індивідуальну максимальну суму обміну не буде перевищено, зазначили в міністерстві.

"Особа кожного дорослого, який бажає взяти участь в обміні, реєструється та перевіряється. Захист даних гарантований", - йдеться у заяві.

Це частина програми обміну, узгодженої Міністерством фінансів у Берліні, центральними банками Німеччини та України та Комітетом банківської індустрії Німеччини.

Загальну суму готівки, яку можна обміняти, спочатку було встановлено на рівні 1,5 млрд гривень. Схема триватиме три місяці.

Приймаються банкноти номіналом 100, 200, 500 та 1000 гривень.

Источник: epravda.com.ua

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