Українські козаки на морі кидали виклик всьому турецькому флоту

Українські козаки на морі досягли такої майстерності, що відчули сили кинути виклик всьому турецькому флоту.

У грандіозній морській битві під Кара-Керменом 1626 року козацький флот мало не знищив весь флот османів. Козаки вже захопили галеру турецького віце-адмірала і лише раптова зміна погоди допомогла туркам вийти з того бою уникнувши ганебної поразки. А це, між іншим, найсильніша морська держава того часу.

Ось як про цю битву 1626 року писав префект Кафи домініканець Емідіо Д'Асколі:

"(козаки) дійшли до того, що 10 років тому 300 з лишком човнів вийшли в море і воювали з цілим флотом падишаха (Gran Signore). За словами всіх очевидців, якби в день битви була тиха погода, то жодна галера не повернулася б назад, так як козаки вже було заволоділи кормовою частиною адміральської галери, але, при сильній бурі, що піднялася, галери змогли рушити супроти ворога на всіх парусах і тим потопити кількох» (Опис Чорного моря і Татарії)."

Ось як писав про ту битву турок Мустафа Наїма:

«Тільки чайки не тонули, оскільки на їхньому фальшборті було примотано оберемки зв’язаного шкірою очерету, тож хоча їх і затопило, проклятці вели бій, занурені у воду по саму шию. Ще не бачено народу, який би зрівнявся з козацьким племенем такою собачою впертістю. Ті, хто в морських справах віддавав накази життя-смерті та бачив інші бої, казали, що ця битва з козацьким народом перевершила всі інші».

(Гюсейнові Городи)

"Битва з козацьким народом перевершила всі інші". І це всього лише через 50 років після грандіозної битви при Лепанто, де Священа Ліга знищила весь флот султана. А там з боку християн, між іншим, зібрались разом всі європейські країни Середземномор'я (крім Франції).

Не дивно, що вже 1648 козаки отримали пропозицію від султана мирного договору. Його умовами були: вільна торгівля морем, проходи через всі турецькі протоки у будь-які турецькі і іноземні міста, повна відсутність мит на судна і свої товари, і навіть будівництво міст від дніпровських порогів аж до злиття Бугу і Дніпра. Тобто там, де зараз Херсон, Очаків і тд.

Не дивлячись на те, що цей договір козаки Хмельницького відмовились підписувати, українці

1. самотужки виграли морську війну з турками.

2. самотужки стали на півдні сучасної України.

3. самотужки досягли визнання української державності і суб'єктності.

Ну і не забуваємо, що досягнуто це в умовах постійної повзучої окупації з боку поляків. Поляки користуючись тим, що українці відволікли всю увагу і сконцентрували всі сили на Сході і Півдні, прибирали до рук українські землі. Тож, дійшла до апогею війна з мусульмансько-ординським світом, почалася з поляками. А скористались московити.

П.С. Як на мене, цей сюжет Репіна навіть ще краще передає дух українства, ніж "Запорожці пишуть лист турецькому султану". Лист султану трохи звужує тему до веселих пацанчиків, які регочуть над ворогом. А цей сюжет на морі показує все те саме тільки плюс відчайдушність, сміливість і безстрашність українців перед лицем такого ворога, якому всі інші бояться кинути виклик.

Источник: facebook.com

Автор: Джон Смит

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