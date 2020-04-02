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Українські медики, які працюють з хворими на коронавірус, отримають надбавку в 300%

Українські медики, які працюють з хворими на коронавірус, отримають надбавку в 300%

В Україні медикам, які працюють і контактують з хворими коронавірусів пацієнтам, піднімуть зарплату. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, необхідно збільшувати фінансування лікарень і медиків, особливо тих, хто залучений в догляд за хворими COVID-19. У зв’язку з пандемією коронавирусу, лікарі зараз на передовій і борються за життя кожного українця.

«Оскільки більшість українських лікарень уклали договори з Національною службою здоров’я України, то вони отримають звідти повне фінансування. До того ж, ми розробили механізми додаткового фінансування лікарів — до 300% тим, хто задіяний в лікуванні коронавируса, і до 200% – іншим», – заявив глава держави.

Також на селекторній нараді Володимир Зеленський назвав список регіонів з найбільшою закупівлею необхідних коштів для боротьби з коронавірусів.

«Ми зібрали статистику з фінансів в регіонах. Бачу, що більше акумулювали Дніпропетровську, Донецьку, Львівську області та місто Київ. Водночас треба працювати над ефективним розподілом цих коштів. У чому потрібно — ми вам допоможемо», – зазначив Президент України.

Источник: uprom.info

Автор: Волошин Павло

Новости портала «Весь Харьков»

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