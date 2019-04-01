Українські морпіхи взяли участь у міжнародних навчаннях Platinum Eagle-2019

Військовослужбовці батальйону морської піхоти Військово-морських сил України взяли участь у десятиденному багатонаціональному навчанні «Platinum Eagle - 2019», що проходило в Румунії.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

«В Румунії завершилось багатонаціональне навчання за участю військовослужбовців одного із окремих батальйонів морської піхоти ВМС Збройних сил України”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що впродовж десяти днів морпіхи ділились здобутим бойовим досвідом з представниками армій США, Грузії, Румунії, Болгарії та Молдови, переймали досвід тактичних дій в складі багатонаціонального підрозділу. При цьому в Міноборони підкреслили, що українські військові, “як і завжди, продемонстрували якісний результат роботи, що відзначили керівники навчань”.

Водночас, за даними відомства, у березні відбулася лише одна із частин цього багатонаціонального навчання, до кінця поточного року «Platinum Eagle - 2019» пройде ще кілька разів за різними сценаріями, участь в якому візьмуть й інші підрозділи морської піхоти.

Источник: ukrinform.ua

Фото: Міноборони України

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